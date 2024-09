Na początek rzucamy wszystko i wyjeżdżamy... Oczywiście, że właśnie tam. W Bieszczadach nie brakuje miejsc, w których można wypocząć od zgiełku miasta i tłumu turystów. Jednym z takich miejsc jest wieś Strzebowiska, która zyskała nawet miano "najpiękniejszej wsi Bieszczadów". Miejsce to coraz częściej staje się ostoją dla osób, które szukają zarówno spokoju, jak i dobrej bazy wypadowej w inne rejony krainy Biesów i Czadów. Strzebowiska to propozycja dla osób, które szukają wyciszenia i zamiast z niekończącej się liczby turystycznych atrakcji wolą relaksujące spacery i możliwość złapania oddechu. A to wszystko w pięknej scenerii - ze Strzebowisk rozpościera się panorama widokowa na znane szczyty i połoniny, w tym m.in. Połoninę Wetlińską i Caryńską czy Smerek.