Kulinarna niespodzianka w Lizbonie. To dla tego miasta powód do dumy

Wyborna kuchnia i bogata scena kulinarna stanowią jeden z ważniejszych kryteriów - obok pogody, zabytków i innych atrakcji - podczas wyboru miejsca na urlop. Lizbona od lat należy do czołówki miast, które są doceniane za ten właśnie aspekt.

"To ogromny zaszczyt widzieć, że tożsamość i tradycje Lizbony zostały nagrodzone po raz pierwszy w tym sektorze. Ta nagroda docenia jakość, która wyróżnia kuchnię Lizbony i stanowi gratyfikację dla wszystkich profesjonalistów, którzy ją podtrzymują" - powiedział burmistrz miasta, Carlos Moedas, cytowany przez Euronews.

Dla wielu Lizbona jest kulinarnym niebem i to nie bez powodu

123RF/PICSEL

Lizbona to także zabytki i to one przyciągają turystów. Prócz kulinarnej podróży podczas pobytu w Lizbonie warto zobaczyć chociażby dzielnicę Belém, która jest miejscem związanym z erą wielkich odkryć geograficznych Portugalii.