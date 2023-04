Spis treści: 01 Bilet turystyczny Polregio. Jeden bilet, nieograniczona liczba przejazdów

02 Majówka nad wodą. Bałtyk czy Mazury?

03 Weekend majowy w górach

04 Dojazd pociągiem do atrakcji turystycznych w Polsce

05 Majówka za granicą. W sprzedaży ostatnie bilety

Podróże pociągami cieszą się ogromną popularnością, zwłaszcza w majówkę. Świadczą o tym masowo wyprzedane bilety. Jednak dla tych, którzy spóźnili się z planowaniem wyjazdu, mamy dobrą wiadomość. Na tegoroczną majówkę Polregio oraz PKP Intercity postanowiły uruchomić dodatkowe połączenia, aby wzmocnić kursowanie w szczytach przewozowych. Dodatkowe pociągi będą kursowały od 29 kwietnia do 7 maja 2023 r.

Zobacz również: Wałbrzych-Kłodzko: Czy można zakochać się w podróżowaniu koleją?

Reklama

Bilet turystyczny Polregio. Jeden bilet, nieograniczona liczba przejazdów

Spółka Polregio wprowadza na majówkę specjalne rodzaje biletów dla podróżnych w promocyjnej cenie, które uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów w całym kraju. Są to:

bilet turystyczny za 56,70 złotych

mini bilet turystyczny za 46,40 złotych

Pierwszy z nich honorowany jest w pociągach REGIO oraz pociągach osobowych, w tym Arrivy RP, Kolei Wielkopolskich, Kolei Małopolskich (z wyjątkiem odcinka Kraków Olszanica - Kraków Lotnisko), jak i również Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Natomiast mini bilet turystyczny honorowany jest tylko w pociągach REGIO.

Oba bilety są tak naprawdę przedłużonymi biletami weekendowymi. Będzie można je wykorzystać od 28 kwietnia do 4 maja. Jak jednak poinformowała spółka:

Wydłużenie terminu ważności ww. biletów będzie obowiązywało w całym kraju, z wyjątkiem województwa pomorskiego (ograniczonego stacjami: Bukowo Człuchowskie, Czarne, Gardeja, Prabuty, Silno, Słosinko, Smętowo, Stare Pole, Sycewice, Szlachta).

Zobacz również: Zdumiewające miejsca na Dolnym Śląsku. Perełki turystyczne, których turyści jeszcze nie znają

Majówka nad wodą. Bałtyk czy Mazury?

Dla entuzjastów wypoczynku nad wodą proponujemy dwie wspaniałe możliwości. Pierwszą z nich jest odwiedzenie malowniczej Krainy Tysiąca Jezior, czyli Mazur. Pociągiem IC Mazury dostaniemy się z Warszawy do Olsztyna w około 2,5 godziny. Bilety na sobotę 29 kwietnia możemy dostać w dość korzystnej cenie 56 złotych w jedną stronę.

Dla miłośników piaszczystych plaż oraz szumu morza doskonałym wyborem będzie Bałtyk. Nad polskie morze bez problemu dojedziemy z każdego większego miasta w Polsce. Najpopularniejszym kierunkiem jest prawdopodobnie Gdańsk, do którego ze stolicy dojedziemy w około 3 godziny. Obecnie bilety można kupić już od 71 złotych, jednak ich dostępność jest mocno ograniczona. W podobnej cenie dostaniemy też bilety z Poznania.

Pociągami PKP Intercity dojedziemy również do Kołobrzegu. Bilety na 29 kwietnia z Poznania są dostępne w cenie 64 złote, a na 30 kwietnia z Wrocławia czy Warszawy kolejno 77 i 82 złote. W dużo korzystniejszej cenie możemy zakupić bilety na podróż pociągami Polregio. Z Poznania do Kołobrzegu dojedziemy za jedyne 45 złotych, a osoby, które zdecydują się na bilet turystyczny, nie muszą martwić się o dodatkowe koszty biletu powrotnego.

Polregio na majówkę zorganizowało kilka dodatkowych połączeń na morze. Jednym z nich jest pociąg "Orkan" relacji Poznań Główny-Międzyzdroje-Świnoujście. Podróżujących może zainteresować jeszcze jedno połączenie relacji Zielona Góra Główna-Kostrzyn-Szczecin-Międzyzdroje-Świnoujście. Na trasie między Zieloną Górą a Łagowem pociąg "Karsibór" będzie kursował między 29 kwietnia a 3 maja, z wyjątkiem 2 maja.

Zdjęcie PKP Intercity uruchomi kilka dodatkowych połączeń, które zabiorą pasażerów w majówkę nad polskie morze / Tomasz Jastrzebowski/ / Reporter

Weekend majowy w górach

PKP Intercity przygotowało również ofertę na majówkę dla miłośników gór. Z Warszawy do Szklarskiej Poręby dojedziemy w 7,5 godziny za około 85 złotych. Ze stolicy możemy też dostać się do Kotliny Kłodzkiej, dojeżdżając do miasta Kłodzko. Niestety z powodu dużej frekwencji bilety nie ją już dostępne do zakupu przez internet, a o ich cenę musimy zapytać w kasie PKP Intercity. Z Katowic i Krakowa w kierunku Kotliny Kłodzkiej kursować będzie TLK Wetlina, a na trasie Kraków-Zagórz TLK Bieszczady. Z Krakowa pociąg TLK Sudety zabierze nas na majówkę do Karkonoszy.

Również i spółka Polregio przygotowała specjalne majówkowe połączenia dla swoich pasażerów. Na Dolnym Śląsku uruchomiony zostanie pociąg "Kamieńczyk" relacji Poznań-Wrocław-Szklarska Poręba. Poranne bilety na sobotę 29 kwietnia można kupić od 46,40 zł.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stan wyjątkowy w Puszczy Białowieskiej. Turyści w tym roku nie przyjadą? INTERIA.PL

Zobacz również: Doskonałe miejsce na spacer lub wycieczkę rowerową. Turyści je uwielbiają

Dojazd pociągiem do atrakcji turystycznych w Polsce

Polregio przygotowało wiele dodatkowych połączeń, które umożliwią turystom, dostanie się do popularnych atrakcji na terenie Polski. W województwie łódzkim uruchomione zostaną kursy umożliwiające dojazd do Orientarium ZOO Łódź na trasach: Warszawa-Łódź (40 zł), Łódź-Poznań (44,40 zł) oraz Częstochowa-Łódź (37,10 zł).

Dla fanów adrenaliny mamy jeszcze jedną propozycję. Polregio uruchomi połączenia z Katowic do największego w Polsce parku rozrywki Energylandia w Zatorze. W przypadku województw śląskiego i małopolskiego między 1 a 3 maja oraz 5 i 7 maja na trasie Katowice-Zator-Katowice kursować będzie dodatkowy skład o nazwie superRegio "Energylandia". Bilety na przejazd w jedną stronę kosztują jedyne 21,40 zł. Na tym odcinku nie są honorowane bilety turystyczne Polregio.

Zdjęcie Energylandia to świetne miejsce dla całej rodziny na spędzenie weekendu majowego / materiały prasowe

Majówka za granicą. W sprzedaży ostatnie bilety

Amatorzy zagranicznych wyjazdów również znajdą coś dla siebie. PKP Intercity zaplanowało na długi weekend majowy wygodne połączenia zagraniczne m.in. z Berlinem, Pragą, Wilnem, Budapesztem oraz Wiedniem.

Wyjeżdżając z Wrocławia, pociągiem PKP Intercity możemy dostać się do Berlina w zaledwie 4,5 godziny. Obecnie cena biletu w dniu 29 kwietnia na tej trasie w jedną stronę wynosi 150 złotych. Z kolei pasażerowie, którym marzy się odwiedzenie Pragi, mogą dojechać tam bezpośrednio z Warszawy, Krakowa, Katowic oraz Przemyśla. Do czeskiej stolicy dojeżdżają cztery różne kursy — dwa pociągi IC Silesia, TLK Galicja oraz IC Cracovia.

Niestety na kilka dni przed majówką dostępność biletów jest mocno ograniczona. Na stronie internetowej PKP możemy znaleźć informacje o możliwości zakupu biletów na wybrane kursy tylko w kasie biletowej. Jednakże osoby, które planują wyjazd dopiero 1 maja, wciąż mogą zakupić ostatnie bilety w cenie 211 złotych (Kraków-Praga) lub 260 złotych (Warszawa-Praga).

Kolejną ciekawą destynacją jest Wiedeń, czyli stolica Austrii. Dostaniemy się tam bezpośrednio z Warszawy, Krakowa, Przemyśla i Katowic. Codziennie na trasie Warszawa-Katowice-Wiedeń kursują trzy pociągi. Z przewoźnikiem PKP Intercity dostaniemy się do dwóch innych wspaniałych europejskich stolic — Budapesztu oraz Wilna. Na Węgry z Polski dojedziemy pociągiem IC Batory, który zatrzymuje się na stacjach w Warszawie, Zawierciu, Katowicach i Gliwicach. Natomiast skomunikowanie pociągu IC Hańcza z litewską koleją zapewnia nam również wygodny dojazd do Wilna. W przypadku tych kierunków konieczne będzie zapytanie o dostępność oraz ceny biletów w kasach, ponieważ te w promocyjnych cenach są już wyprzedane na stronie internetowej przewoźnika.