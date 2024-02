Spis treści: 01 Dlaczego Polacy tak chętnie odwiedzają Egipt zimą?

02 Wycieczka do Egiptu w ferie zimowe. Ile może kosztować?

03 Co warto zobaczyć w Egipcie? Piramidy to nie wszystko!

04 Najpiękniejsze plaże Egiptu. Te miejsca zadowolą miłośników plażowania

Dlaczego Polacy tak chętnie odwiedzają Egipt zimą?

Egipt, zlokalizowany na pograniczu Europy, Afryki i Azji, to kraj, który słynie z bogatej historii i niebywałego dziedzictwa kulturowego. Jednakże to nie tylko wyjątkowa kultura i niezwykłe zabytki przyciągają Polaków w to miejsce.

Egipt cieszy się ogromną popularnością wśród naszych rodaków zwłaszcza zimą. To idealne miejsce na ucieczkę od zimna i wypoczynek w słońcu. W lutym średnia temperatura w Egipcie wynosi około 23 st. C. w dzień i 19 st. C. w nocy. Najlepszej pogody możemy spodziewać się w Asuan, leżącym na południu kraju. Tam w trakcie dnia temperatura maksymalna może wynieść nawet 27 st. C.

Pogoda panująca w Egipcie w lutym stwarza idealne warunki na relaks. Z tego powodu Polacy chętnie wyjeżdżają na urlopy all-inclusive.

Innym czynnikiem, który przekłada się na popularność tej destynacji w czasie ferii zimowych, są ceny! To właśnie na luty znajdziemy najkorzystniejsze oferty!

Zdjęcie Egipt to idealne miejsce na ucieczkę od zimna / 123RF/PICSEL

Wycieczka do Egiptu w ferie zimowe. Ile może kosztować?

Organizując urlop w Egipcie na własną rękę, warto przyjrzeć się cenom lotów, które w całym roku najtańsze są właśnie w lutym. W tym miesiącu na trasie Warszawa-Kair lot w dwie strony możemy kupić już za 594 zł za osobę. Bilety w dobrej cenie - 701 zł w dwie strony dostaniemy również na loty na trasie Warszawa-Hurghada. Niewiele więcej, bo 756 złotych będą kosztować nas bilety z Warszawy do Gizy.

Niestety organizując wyjazd na własną rękę, nie możemy liczyć na bezpośredni lot do Egiptu, zatem wszystkie z wyżej wymienionych opcji dotyczą lotów z jedną przesiadką.

Ceny noclegów w Egipcie w lutym również są bardzo korzystne. Za 2-osobowy apartament w mieście Hurghada zapłacimy jedyne 840 złotych za tydzień! Jest to jednak jedna z tańszych opcji. Jeśli marzą nam się wakacje all-inclusive w 4-gwiazdkowym hotelu, musimy liczyć się z wydatkiem około 1730-2300 złotych za tygodniowy pobyt dla 2 osób. Z kolei pobyt w 5-gwiazdkowych resortach SPA z all-inclusive to koszt od 3 tysięcy w górę.

Dla tych, którzy cenią sobie wygodę i nie lubią organizować wyjazdów samodzielnie, idealnym rozwiązaniem będzie wyjazd z biurem podróży. Tygodniowe wycieczki na luty last minute znajdziemy już za 2 tysiące złotych na osobę. Są to pakiety all inclusive z bezpośrednim przelotem.

Zdjęcie Pogoda panująca w Egipcie w lutym stwarza idealne warunki na relaks. / 123RF/PICSEL

Co warto zobaczyć w Egipcie? Piramidy to nie wszystko!

Egipt to kraj pełen zaskakujących kontrastów i nietypowych atrakcji.

Jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w Egipcie są piramidy w Gizie. Kompleks składa się z wielu historycznych budowli w tym największych piramid starożytnego Egiptu — Cheopsa i Chefrena, a także mniejszej piramidy Mykerinosa. To właśnie tam możemy zobaczyć słynnego Sfinksa.

Innym historycznym miastem uwielbianym przez turystów jest Luksor, miasto położone na południu Egiptu, będące niegdyś starożytną stolicą tego państwa. Odwiedzający mogą zwiedzić tam Świątynię Luksorską poświęconą tebańskiej triadzie bogów: Amon-Min, Mut i Chonsu, a także muzeum luksorskie czy muzeum mumifikacji.

Oprócz wizyty w piramidach w Gizie i spacerów po Luksorze warto wybrać się na rejs po Nilu, podczas którego możemy zobaczyć egipskie miasta i wsie, które otaczają tę potężną rzekę. Pustynia Sahara, stanowiąca znaczną część kraju, to kolejne fascynujące miejsce, gdzie możemy doświadczyć tradycji beduińskiego stylu życia.

Miłośników nurkowania czy snorkelingu z pewnością zachwycą rafy koralowe Morza Czerwonego. Najpiękniejsze rafy to m.in.:

Shark Reef,

Straights of Tiran,

Shark and Yolanda Reef,

Brothers Islands.

Zdjęcie To właśnie w Gizie zobaczymy najsłynniejsze piramidy, a także posąg mitycznego Sfinksa / 123RF/PICSEL

Najpiękniejsze plaże Egiptu. Te miejsca zadowolą miłośników plażowania

Egipt może poszczycić się nie tylko niezwykłymi zabytkami, ale także rajskimi plażami. Sharm el-Sheikh, Marsa Alam czy El Gouna to tylko niektóre z miejsc, gdzie złociste piaski spotykają się z błękitem Morza Czerwonego. Luksusowe kurorty oferujące pełen komfort i prywatność sprawiają, że Polacy chętnie wypoczywają w tych miejscach.