Zaskakujące zdjęcie Czarnego Stawu pod Krakowem. Skąd ten kolor?

Lasy Państwowe prowadzą obecnie kampanię "Czas w las", która ma na celu promocję polskich lasów i zachęca do spędzania w nich każdej wolnej chwili. W dobie pandemii, to właśnie w lasach szukaliśmy wytchnienia, spokoju i świeżego powietrza - teraz, gdy świat powoli wraca do normalności warto zrobić z wycieczek do lasów obowiązkowy punkt weekendu.



Islandia jest kobietą Lasy państwowe stworzyły internetowy leśny przewodnik turystyczny, który zawiera informacje o około 17 tysiącach obiektów, nie tylko tych do wypoczynku, ale też miejscach historycznych czy kulturowych! Znajdziemy w nim zarówno propozycje tras dla piechurów, rowerzystów, a nawet dla jeźdźców konnych. Wybrane w wyszukiwarce miejsce jest opatrzone informacją i zdjęciami, można też w prosty sposób wyznaczyć jego trasę.

Na Facebooku Lasów Państwowych ukazało się niedawno zdjęcie jednego z takich wyjątkowych miejsc!





Niesamowity Czarny Staw pod Krakowem. Skąd te kolory?

- Nie samymi dolinkami krakowskimi Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie żyje. Warto odwiedzić choćby Czarny Staw, który znajduje się na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice Leśnictwa Tenczynek. Swój kolor zawdzięcza wodom spływającym podczas silnych opadów deszczu oraz pobliskiej kopalni Porfiru. To zdecydowanie wyjątkowe miejsce - czytamy na Facebooku.

Faktycznie, przyznać trzeba, że zrobione z powietrza zdjęcie robi wrażenie! Widać na nim ukryty w drzewach staw, który mieni się zaskakującymi kolorami - od żółci i zieleni aż po czerwień i czerń. Jak wyjaśniono we wpisie swój kolor staw zawdzięcza obecności kopalni porfiru.

Porfir to potoczna nazwa stosowana do określania skał magmowych wulkanicznych lub żyłowych, posiadających porfirową strukturę. Produkty z porfiru stały się popularne w czasach Kleopatry VII Wielkiej, do której należała jedyna na świecie kopalnia tego surowca. Kamień ten używany był także przez cesarzy rzymskich do produkcji swoich posągów oraz przedmiotów luksusowych. Z porfiru wykonana jest np. 30-metrowa Kolumna Konstantyna w Konstantynopolu.





