Odwiedzając cmentarze i groby bliskich nam osób, zazwyczaj zostawiamy kwiaty i znicze, by zaznaczyć naszą pamięć o tej osobie. Aby te symbole dłużej przetrwały często wybieramy kwiaty, takie jak wrzosy, czy wrzośce w doniczkach, czy stroiki wykonane ze sztucznych kwiatów i wkłady do zniczy, w których producent zapewnia o długotrwałym paleniu przez kilka nawet dni.

Dodanie niewielkiej ilości soli na wierzch wkładu może pomóc przedłużyć jego palenie się. Sól spowalnia proces spalania, dzięki czemu wkład nie wypala się zbyt szybko. Wystarczy wysypać cienką warstwę soli wokół knota przed zapaleniem znicza. Pamiętaj, by nie używać zbyt dużej ilości soli, ponieważ może to zakłócić spalanie.

Drugim sposobem jest przycięcie knota i jego prawidłowe ustawienie. Knot odgrywa kluczową rolę w spalaniu wkładu, a co ciekawe, im dłuższy knot, tym szybsze jego spalanie. Żeby temu zapobiec, należy go odpowiednio przyciąć przed zapaleniem.

Już podczas zakupu wkładu do znicza możemy ocenić, czy będzie się on palił dłużej, czy krócej. Na co zwrócić uwagę? Na wosk. Kupując znicze najczęściej mamy do wyboru białą parafinę i to ona jest najpopularniejsza, ale także i żółtą. To właśnie ta druga jest najlepszym wyborem, ponieważ będzie palić się dłużej.