Spis treści: 01 Dieta na płaski brzuch

02 Ćwiczenia na płaski brzuch. O tym pamiętaj

03 Pogromcy fałdek. Trenuj w domu i w plenerze

04 Ćwiczenia, które "wyprasują" twój brzuch. Zrobisz je w domu

Odpowiednia, zdrowa dieta i aktywność fizyczna to podstawowe zasady, dzięki którym zgubisz zbędne kilogramy. Jeśli decydujemy się na odchudzanie, organizm stopniowo zaczyna stopniowo pozbywać się tkanki tłuszczowej z poszczególnych partii ciała. Warto pamiętać, że w niektórych miejscach ubywa jej szybciej, w innych proces ten idzie nieco opornie.

Dieta na płaski brzuch

Zdjęcie Płaski brzuch zaczyna się w kuchni, dlatego tak ważna jest odpowiednia dieta / 123RF/PICSEL

Odpowiednia dieta to już 70 proc. sukcesu. Co jeść, aby schudnąć z brzucha? Podstawą diety powinny być warzywa i owoce. Oprócz tego warto włączyć do jadłospisu ryby i chude mięso. Jeśli marzysz o płaskim brzuchu, wyeliminuj z diety słodycze, napoje gazowane i soki z dużą ilością cukru. Unikaj też przetworzonej żywności i alkoholu. Więcej o diecie na płaski brzuch pisaliśmy w artykule Co zrobić, by spalić tłuszcz z brzucha?. Zebraliśmy w nim wszystkie najważniejsze informacje na ten temat.

Ćwiczenia na płaski brzuch. O tym pamiętaj

Zdjęcie Chcesz mieć płaski brzuch? Zacznij ćwiczyć / 123RF/PICSEL

Brzuch to część ciała, w której tkanka tłuszczowa u wielu osób odkłada się najszybciej. Odpowiednie ćwiczenia w połączeniu z dietą mogą zdziałać cuda. Przyspieszą efekty odchudzania, wysmuklą i zarysują mięśnie. Oprócz tego wzmacniają ciało i przynoszą dość szybkie efekty.

Przednie mięśnie brzucha składają się z mięśnia prostego, mięśni poprzecznych, skośnych zewnętrznie i wewnętrznie. Regularne ćwiczenia wzmacniają gorset mięśniowy, dzięki czemu zmniejsza się obciążenie kręgosłupa. Dlatego też ich wykonywanie jest ważne nie tylko ze względu na kwestie estetyczne, ale przede wszystkim zdrowotne.

Pogromcy fałdek. Trenuj w domu i w plenerze

Zdjęcie Chcesz pozbyć się boczków? Podstawą jest dieta i aktywność fizyczna / 123RF/PICSEL

Regularna aktywność fizyczna z pewnością pomoże się pozbyć dodatkowych kilogramów. Spacer, bieganie, nordic walking, pływanie, jazda na rowerze, pilates, joga... Istnieje cały wachlarz możliwości. Postaw też na ćwiczenia cardio, które przeplataj z ćwiczeniami wzmacniającymi mięśnie brzucha. Oczywiście wszystko dostosuj do swoich możliwości, bo jeśli dopiero zaczynasz przygodę z treningami, nietrudno o kontuzję.

Przede wszystkim słuchaj swojego ciała - jeśli nie jesteś w stanie wykonywać skomplikowanych zestawów: cierpliwości. Na wszystko przyjdzie czas. Zwłaszcza, jeśli mierzysz się z problemami zdrowotnymi czy borykasz np. z bólami kręgosłupa i stawów. W tym przypadku warto najpierw zasięgnąć porady lekarza lub fizjoterapeuty. Specjalista doradzi, jaka aktywność będzie dla nas najlepsza i przyniesie upragnione efekty.

Ćwiczenia, które "wyprasują" twój brzuch. Zrobisz je w domu

Ćwiczenia możemy wykonywać w domowym zaciszu. Treningi ukierunkowane na konkretne partie ciała, w tym przypadku na brzuch, mogą być idealnym uzupełnieniem naszej aktywności. Kluczowa jest regularność i to, aby ćwiczenia były wszechstronne. Innymi słowy: powinny angażować wszystkie mięśnie brzucha: proste, poprzeczne i skośne.

W internecie nie brakuje treningowych propozycji od popularnych polskich trenerek. Wybraliśmy 5 treningów, które wręcz "wyprasują" twój brzuch. To ćwiczenia o różnym stopniu zaawansowania, które nie tylko wzmocnią i wyszczuplą brzuch, ale też poprawią nasze samopoczucie.

