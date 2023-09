Kiedy skosić trawę przed zimą? Jeśli przegapisz ten termin, skutki będą opłakane

Czym skutkuje jedzenie słodyczy?

Często próbując poprawić sobie nastrój czy w ramach nagrody za jakieś osiągnięcie, sięgamy po pączki, ciastka itp. Z czasem sporadyczne zjedzenie batonika staje się codziennym rytuałem, a stąd już niedaleka droga do uzależnienia od cukru - substancji, której nadmiar wyrządza ogromne szkody w organizmie. Po jakimś czasie ciężko jest przezwyciężyć sygnały wysyłane przez mózg, który domaga się słodkiej przekąski. Efektem jest nie tylko przybieranie na wadze, ale również inne choroby, które są następstwem m.in. otyłości.

Cukier powoduje powstawania stanów zapalnych w organizmie, fatalnie wpływa na kondycję jelit, prowadzi do insulinooporności, cukrzycy i niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Można również pokusić się o stwierdzenie, że dieta obfitująca w cukier zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci. Z tego też względu eksperci ds. żywienia od lat apelują, aby czytać etykiety i minimalizować spożywanie tej substancji. O dziwo, żeby zwalczyć przyzwyczajeniem do słodkiego nie potrzeba wielu miesięcy - konieczne jest jednak samozaparcie.

Jak pozbyć się ochoty na słodkie przekąski?

Jeśli chcesz zmniejszyć chęć na słodkie zacznij od przyjrzenia się temu, co każdego dnia kładziesz na talerz. Jeśli twoja dieta nie jest zbilansowana i brak w niej składników odżywczych, ochota na słodycze będzie jeszcze większa. Do codziennego jadłospisu w pierwszej kolejności włącz warzywa, owoce, tłuszcze roślinne, orzechy, nasiona, strączki, produkty z pełnego ziarna, ryby i chude mięso. Odstaw białe pieczo, słodkie napoje i żywność przetworzoną. Wówczas zyskasz więcej energii do działania, a organizm z czasem przestanie domagać się cukru. Ponadto staraj się jeść regularnie - 4,5 posiłków dziennie w równych odstępach czasowych.

Zdjęcie Podczas przyrządzania posiłkuj zadbaj o to, aby były one zdrowe i pożywne. Pij także dużo wody / 123RF/PICSEL

Ponadto zastosuj kilka trików, które ułatwią ci pokonać chęć na słodkie przekąski.

Słodycze zastąp zdrowszymi zamiennikami - sięgaj po świeże i suszone owoce. Zamiast słodzić cukrem, użyj odrobiny miodu, erytrytolu lub stewii.

Jeśli dopadnie cię ogromna chęć na słodkie wypij świeżo wyciskany sok lub koktajl - najlepiej warzywno-owocowy. To świetny patent na to, aby "oszukać organizm" - w ten sposób zaspokoisz swoją potrzebę, a tym samym dostarczysz potrzebnych witamin i minerałów.

Sięgaj po produkty bogate w błonnik - częściej wybieraj pełnoziarniste pieczywo, makarony, kasze, które na długo zaspokoją głód i zmniejszą chęć na podjadanie między posiłkami

Nawadniaj się - każdego dnia staraj się wypijać około 2 litry wody. Niekiedy wzmożony apetyt mylony jest z pragnieniem.

Ile czasu potrzeba, by pokonać apetyt na słodycze?

Pamiętaj też, że aby odzwyczaić się od słodkiego smaku, wcale nie potrzebujesz wielu tygodni, czy miesięcy. Na przestrzeni lat naukowcom udało się ustalić, że do zmiany nawyków żywieniowych wystarczy już około 20 dni. Znacznie zmniejszoną ochotę na słodycze zauważysz już po dwóch tygodniach stosowania cukrowego detoksu.