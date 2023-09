Spis treści: 01 Podlewanie zamiokulkasa pokrzywą - dlaczego warto?

02 Odżywczy nawóz pokrzywy - przygotowanie

03 Jak jeszcze zadbać o zamiokulkasa, aby pięknie rósł?

Podlewanie zamiokulkasa pokrzywą - dlaczego warto?

Jeśli zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści, potrzebuje odpowiedniej dawki składników odżywczych. Azot wspomoże i przyspieszy wzrost roślin, potas zapewni obfite kwitnienie, fosfor wzmocni korzenie rośliny, a magnez wpłynie na lepszą kondycję liści i kwiatów. Aby przygotować odżywkę, która wzmocni zamiokulkasa, warto sięgnąć po pokrzywę. Odpowiedni przygotowany napar pomoże nam uporać się z problemem.

Zdjęcie Pokrzywa ma wiele cennych właściwości / 123RF/PICSEL

Dlaczego akurat pokrzywa? To pewne źródło wymienionych wyżej składników odżywczych, witamin oraz cennych enzymów. Dlatego nie bez powodu znalazła szerokie zastosowanie w ogrodnictwie. Stymuluje nie tylko bujny wzrost roślin, ale też skutecznie radzi sobie z chorobami, czy szkodnikami.

Odżywczy nawóz pokrzywy - przygotowanie

Do przygotowania odżywczego naparu do zamiokulkasa możemy wykorzystać suszone lub świeże liście pokrzywy. Jeśli decydujemy się na te w torebce, wystarczy zaparzyć herbatkę w proporcji 1 saszetka na 1 szklankę wody. Następnie poczekać, aż ostygnie i powstałym wywarem podlać zamiokulkasa. Jak podają ogrodnicy, na efekty nie trzeba długo czekać. Młode pędy będą szybko wyrastać z doniczki.

Nawóz można stosować raz na 2-3 tygodnie.

Jak jeszcze zadbać o zamiokulkasa, aby pięknie rósł?

Lista podstawowych zasad pielęgnacji zamiokulkasa nie jest długa. Po pierwsze to roślina, która lubi przebywać w półcieniu lub też miejscu, gdzie promienie są rozproszone. Po drugie nie może stać tam, gdzie występują nagłe zmiany temperatury lub przeciągi. Warto zapamiętać, że temperatura poniżej 5 st. C może być dla niego zabójcza. Trzeci punkt to podlewanie - zamiokulkasa lepiej podlewać rzadko. Lepiej go przesuszyć, niż przelać.

Zdjęcie Zamiokulkas jest wyjątkowo ozdobny i ciekawie prezentuje się we wnętrzach / 123RF/PICSEL

Zamiokulkasy lubią rosnąć w za małych doniczkach. Na przesadzanie decydujemy się, dopiero gdy kłącze rozsadza pojemnik. Jeśli chodzi o nawożenie, to najlepiej zabieg ten wykonywać od wiosny do jesieni. A co z podłożem? Najlepsze dla zamiokulkasa będzie podłoże próchnicze, żyzne i przepuszczalne. Sprzyja mu gleba o odczynie lekko kwaśnym — optymalny poziom pH 5,5-6,5. Na dnie pojemnika zaleca się umieścić warstwę drenażu, np. z keramzytu.

