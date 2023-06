Spis treści: 01 Budleja Dawida - charakterystyka

02 Najładniejsze odmiany Budlei Dawida

03 Budleja Dawida - kiedy i gdzie najlepiej sadzić

04 Budleja Dawida - uprawa

05 Ile czasu rośnie budleja?

06 Czy budleja Dawida jest trująca?

Budleja Dawida - charakterystyka

Budleja Dawida, nazywana też motylim krzewem, to roślina z rodziny trędownikowatych. Pochodzi z Azji, a konkretnie z Chin oraz Japonii. Budleja charakteryzuje się słodkim zapachem swoich kwiatów, które mają zazwyczaj barwę bladopurpurową. Wyglądem przypominają kwiaty lilaka pospolitego.

Budleja Dawida urasta nawet do 5 metrów wysokości. Jego pędy wyginają się w łuki pod wpływem ciężaru kwiatostanów. Dodatkowo gałęzie pokryte są bladozielonymi liśćmi o długości 25 centymetrów. Liście budlei mają kształt jajowato lancetowaty i pokryte są drobnymi włoskami.

Wysokość krzewu, wygląd kwiatów i liści może się różnić. Zależy to od konkretnej odmiany budlei Dawida.

Zdjęcie Budleja Dawida charakterystycznie pachnie i wygląda zjawiskowo / 123RF/PICSEL

Najładniejsze odmiany Budlei Dawida

W zależności od preferencji do wyboru jest kilka odmian budlei Dawida. Oto lista przedstawiająca jedne z najładniejszych odmian tego krzewu.

Budleja Dawida Emipre Blue

Ta odmiana budlei rośnie na wysokość około 2 metrów w ciągu roku. Liście pokryte są od spodu białymi, gęstymi włoskami. Kwiaty tej odmiany są niebieskofioletowe i zebrane są w wiechy o wielkości około 30 centymetrów.

Budleja Dawida Pink Delight

Pink Delight urasta zazwyczaj do około 2,5 metra wysokości. Odmiana budlei Dawida wyróżnia się różowymi kwiatostanami o długości 40 centymetrów.

Budleja Dawida Royal Red

Pędy tej odmiany budlei Dawida potrafią urosnąć od 2 do 3 metrów długości. Kwiatostany Royal Red są naprawdę duże, bo mają aż 50 centymetrów. Ich kwiaty są karminowoczerwone.

Budleja Dawida Blue Chip

To najmniejsza ze wszystkich przedstawionych odmian budlei Dawida. Blue chip urasta jedynie do około 80 centymetrów. Jego kwiatostany również są o wiele mniejsze. Kwiaty mają barwę jasnofioletową.

Budleja Dawida - kiedy i gdzie najlepiej sadzić

Budleję Dawida należy sadzić wiosną. Powinny być to sadzonki jednoroczne lub dwuletnie, gdyż starsze mogą się gorzej przyjmować. Najlepiej zadomawiają się roślinki, które rosły wcześniej w pojemnikach. Drugim okresem, w którym można sadzić budleję Dawida, jest jesień.

Zdjęcie Budleja Dawida to krzew, który idealnie wkomponuje się w każdy ogród / 123RF/PICSEL

Stanowisko dla budlei powinno mieć glebę żyzną i dobrze przepuszczalną. Odpowiedni odczyn pH dla krzewu będzie obojętny lub zasadowy.

Najlepiej, żeby budleja Dawida była posadzona w nasłonecznionym miejscu. Należy zadbać o osłonięcie rośliny od wiatrów.

Budleja Dawida - uprawa

Aby budleja Dawida odpowiednio rosła i kwitła, trzeba jej zapewnić nie tylko odpowiedni czas i miejsce wsadzenia. Istotna jest także odpowiednia uprawa, a co za tym idzie nawilżenie, przycinanie czy ściółkowanie.

Podlewanie budlei Dawida

Uprawiając budleję Dawida, należy podlewać ją ostrożnie. Budleja bardzo nie lubi przelania. Najlepsza będzie dla niego niezbyt duża wilgotność. Z tego powodu podlewamy go bardzo rzadko. Wyjątkiem jest susza, kiedy o wiele częściej trzeba kontrolować stan nawodnienia budlei.

Ściółkowanie budlei Dawida

Ściółkowanie to bardzo ważny element pielęgnacji i uprawy budlei. Krzew jest wrażliwy na brak powietrza. Zaradzić na to może ściółkowanie ziemi rośliny. Można do tego użyć kory sosnowej, torfu odkwaszonego, liści lub trocin. Takie działanie zapobiegnie również wyrastaniu chwastów.

Przycinanie budlei Dawida

Budleja Dawida to roślina, która uwielbia cięcie i dzięki takiej czynności pielęgnacyjnej chętniej kwitnie. Z tego powodu każdej wiosny, najlepiej w marcu lub kwietniu, należy ją przycinać około 20 centymetrów nad ziemią.

Ile czasu rośnie budleja?

Porady Rododendron słabo kwitnie i nie rośnie? Te sprawdzone sposoby pobudzą go do życia Budleja Dawida będzie rosnąć w różnym tempie w zależności od warunków jakie jej zostaną zapewnione. Jednakże w warunkach optymalnych krzew może osiągnąć pełne rozmiaru w ciągu 2-5 lat. Oznacza to, że po tym okresie budleja będzie miała pełną wielkość i obfite kwitnienie.

Mimo to, nawet po osiągnięciu pełnych rozmiarów, budleja Dawida może rozrastać się jeszcze przez wiele lat. Z tego powodu należy krzew regularnie przycinać. Dzięki temu zachowamy idealny i satysfakcjonujący wygląd rośliny.

Czy budleja Dawida jest trująca?

Budleja Dawida jest rośliną trującą. Liście i nasiona krzewu zawierają glikozydy, które mogą być trujące dla organizmów ludzi i zwierząt. Z tego powodu należy uważać na małe dzieci przebywające w towarzystwie budlei. Jeśli dojdzie do spożycia którejś z części budlei Dawida, może dojść do zatrucia. Objawiać się ono będzie bólami głowy, nudnościami, dreszczami, a także wymiotami oraz biegunką.

