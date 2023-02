Spis treści: 01 Miękkie i puszyste ręczniki. Czy stosować płyny do płukania?

02 Miękkie i puszyste ręczniki. W jakiej temperaturze prać?

03 Miękkie i puszyste ręczniki. Jakie detergenty stosować?

04 Miękkie i puszyste ręczniki. Wirowanie i suszenie

05 Domowe sposoby na miękkie i puszyste ręczniki

06 Miękkie i puszyste ręczniki. Rodzaj tkaniny

Nawet najbardziej miękkie i puszyste ręczniki z czasem mogą stać się szorstkie i niemiłe w dotyku. Nieprawidłowe pranie może w znacznym stopniu przyspieszyć ten proces, a w niektórych przypadkach uszkodzenia tkaniny mogą być nieodwracalne. Dlatego warto poznać podstawowe zasady prania ręczników. Cześć z nich to ogólne zasady prania, które dotycz także innych tekstyliów:

Reklama

Pranie segregujemy pod względem koloru,

Nie wypełniamy bębna w całości, a jedynie do połowy (inaczej rzeczy mogą się nie doprać, a detergenty nie w pełni wypłukać),

Unikamy nadmiaru detergentów,

Rzeczy posiadające elementy, które mogą uszkodzić inne tkaniny (sprzączki, zamki itp.), pierzemy osobno,

Pranie wyjmujemy z bębna pralki jak najszybciej po zakończeniu programu piorącego.

Miękkie i puszyste ręczniki. Czy stosować płyny do płukania?

Jednym z najpopularniejszych sposobów stosowanych w celu zmiękczenia tkaniny ręcznika jest stosowanie płynów dodawanych do ostatniego płukania. Nic dziwnego, w końcu reklamy od lat zapewniają nas, że właśnie w ten sposób uzyskamy pożądaną miękkość i puszystość.

Niestety tak się nie dzieje. Płyn do płukania impregnuje tkaninę, osadzając się na jej włóknach. Ręcznik pięknie pachnie, staje się mniej chłonny. Cząsteczki płynu do płukania tkanin gromadzące się w nadmiarze na tkaninie mogą sprawić, że ręcznik będzie mniej przyjemny w dotyku, a nawet szorstki.

Miękkie i puszyste ręczniki. W jakiej temperaturze prać?

Aby ręczniki bawełniane zachowały miękkość i puszystość należy prać je w temperaturze 40—60 st. C. Ochroni ona również kolorowe ręczniki przed wyblaknięciem. Wyższa temperatura - 90 st. C - może bezpowrotnie uszkodzić włókna, które stracą sprężystość, przez co tkanina stanie się szorstka.

Zdjęcie Jak powinniśmy prać ręczniki? / 123RF/PICSEL

Miękkie i puszyste ręczniki. Jakie detergenty stosować?

Ręczniki można prać używając proszków do prania, płynów lub kapsułek piorących. Argumentem przemawiającym na korzyść płynów i kapsułek jest to, że ich cząsteczki łatwiej wypłukują się z tkaniny podczas płukania.

Miękkie i puszyste ręczniki. Wirowanie i suszenie

Sposób wirowania i suszenia ma kluczowe znaczenie dla zachowania puszystości i miękkości ręczników. Jedną z najistotniejszych przyczyn, które powodują, że ręcznik staje się szorstki, jest mineralny osad, który pozostawia na tkaninie woda użyta do prania. Osad ten jest dobrze znany pod nazwą kamienia, (który odkłada się też w czajnikach, rurach, na armaturze łazienkowej itd.). Im twardsza woda, tym bardziej problem narasta.

Używasz systemu Twój e-PIT? Jeden błąd i możesz nie dostać zwrotu podatku. Lepiej zwróć na to uwagę

Co da się kupić za 2000 zł? Tyle możesz oszczędzić na prądzie

Zmarszczki marionetek to zmora dojrzałych kobiet. Tak skutecznie je spłycisz

Zmieszaj z wodą i spryskaj bukszpany. Sprawdzony trik na ćmę Warto też pamiętać, że im więcej wody zostanie na ręczniku, który wyjmujemy z pralki, tym znaczniejsza będzie warstwa osadu, który pozostanie po odparowaniu, czyli wysuszeniu tkaniny.

Dlatego mocne odwirowanie sprzyja zachowaniu puszystości i miękkości ręczników. Niestety wirowanie na mocnych obrotach sprzyja również szybszemu zużywaniu się tkanin.

Najskuteczniejszym sposobem na uzyskanie miękkich i puszystych ręczników jest suszenie ich w suszarce bębnowej.

Oczywiście nie wszystkie gospodarstwa domowe są wyposażone w taki sprzęt. Warto w takiej sytuacji zastosować domowe triki na miękkie i puszyste ręczniki.

A jak suszyć ręczniki, jeśli nie posiadamy suszarki bębnowej? Pranie należy wyjąć z bębna jak najszybciej po zakończeniu programu piorącego, aby uniknąć zgnieceń i nieprzyjemnego zapachu, (który powstaje, jeśli pranie zalega w pralce godzinami). Następnie tkaninę należy dobrze strzepnąć i równomiernie rozwiesić na sznurze w suchym i przewiewnym miejscu.

Domowe sposoby na miękkie i puszyste ręczniki

Aby uniknąć problemów wywołanych przez osadzanie się kamienia, można do prania dodać środki zmiękczające wodę. Dobrym pomysłem jest zainstalowanie filtra odkamieniającego.

Popularnym domowym sposobem jest dodawanie do prania octu (szklanka przed ostatnim płukaniem). Ocet nie tylko usunie osad, ale też utrwali kolor. Nieprzyjemny zapach szybko wyparuje, można go też zniwelować dodając kilka kropli ulubionego olejku eterycznego.

Czytaj też: Jak wyczyścić żółtą wannę? Domowe sposoby na osad z kamienia

Innym popularnym sposobem jest stosowanie sody oczyszczonej do namaczania lub prania wstępnego. Soda skutecznie usuwa brud, wybiela i zmiękcza tkaniny. Ze względu na jej właściwości najlepiej jest stosować ją do ręczników białych. W przypadku kolorowych - może powodować blaknięcie koloru.

Nie należy stosować mieszanek z sody i octu - te dwie substancje (zasadowa i kwasowa) neutralizują nawzajem swoje działanie.

Miękkie i puszyste ręczniki. Rodzaj tkaniny

Powyższe zasady dotyczą prania najpopularniejszych na rynku ręczników bawełnianych. Jeśli zakupiliśmy ręcznik z innego włókna np. mikrofibry lub włókna bambusowego, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją na metce i postępować zgodnie z zaleceniami. Ręczniki z mikrofibry wymagają zazwyczaj parnia w niższych temp. - 30-40 st. C. Ręczniki z włókna bambusowego pierzemy w niskich temperaturach, w delikatnym cyklu prania i przy użyciu łagodnych detergentów.

Czytaj też: Twarda woda w kuchni. Wpływa na potrawy i sprzęty