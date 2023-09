Spis treści: 01 Rybiki cukrowe w domu - skąd się biorą?

02 Ziemniaczana pułapka przeciwko rybikom

03 Te zapachy odstraszają rybiki

Rybiki cukrowe w domu - skąd się biorą?

Egzotyczne kraje to jedne z najchętniej wybieranych miejsc urlopowych. Piękna przyroda, piaszczyste plaże czy nietypowe owoce to tylko niektóre plusy wypoczynku. Za minus możemy poczytać występowanie licznych gatunków mniej lub bardziej szkodliwych owadów, robaków oraz insektów.

Co ciekawe, popularne rybiki cukrowe przywędrowały do Europy właśnie z najbardziej tropikalnych zakątków. Ciemne, zaciszne, wilgotne i dość ciepłe zakamarki kuchni oraz łazienki to miejsca, które rybiki najczęściej wybierają do tworzenia kryjówek. Przyciągają je także niezbyt czyste pomieszczenia oraz resztki pokarmu, m.in. ryżu, mąki, kaszy oraz cukru. Jeśli chcemy skutecznie pozbyć się tych przemykających niemalże niepostrzeżenie srebrnych robaczków, zacznijmy właśnie od tych kątów, które pomijamy w codziennym sprzątaniu.

Ziemniaczana pułapka przeciwko rybikom

Zdjęcie Skrobia z ziemniaków to skuteczny wabik na rybiki / 123RF/PICSEL

Półki sklepowe uginają się od specjalistycznych środków chemicznych, obiecujących w tempie ekspresowym rozprawić się z problemem. Nie każdy jest jednak zwolennikiem używania silnych środków w przestrzeni domowej. Naturalną oraz skuteczną alternatywą będzie przygotowanie prostej pułapki na bazie surowego ziemniaka, kawałka folii aluminiowej lub spożywczej. Jak się za to zabrać?

Zaczynamy od wycięcia kwadratu z folii, na którym następnie kładziemy przekrojonego na pół ziemniaka i umieszczamy w łazience lub kuchni. Najlepiej zrobić to wieczorem, zanim położymy się spać. Po przebudzeniu naszym oczom ukaże się pułapka w pełni pokryta rybikami, które przyciągnął zapach skrobi. Teraz wystarczy jedynie szybko wynieść nieproszone towarzystwo poza dom i problem z głowy.

Te zapachy odstraszają rybiki

Czynnością zniechęcającą rybiki do wędrowania po najdalszych i najgłębszych zakamarkach domów i mieszkań jest częste sprzątanie. Jedynie zachowanie regularności w utrzymywaniu porządku pozwoli nam na długo uwolnić się od nieproszonych gości. W tym celu warto sięgnąć po produkty o konkretnych zapachach. Do aromatów wyjątkowo nieprzyjemnych dla rybików cukrowych zaliczamy przede wszystkim:

olejek lawendowy,

cynamon,

rozmaryn,

goździki,

sok z cytryny. Zdjęcie Rybiki najczęściej bytują w ciepłych, wilgotnych pomieszczeniach / 123RF/PICSEL

