Jedz na śniadanie. Znacznie zmniejszają ryzyko przedwczesnej śmierci

Nie od dziś wiadomo, że zdrowa zbilansowana dieta to najlepszy sposób, by uchronić się przed otyłością i innymi chorobami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca, insulinooporność czy nadciśnienie tętnicze. W ostatnim czasie naukowcy "odkryli", jakie śniadanie spożywane regularnie znacznie zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci spowodowanej schorzeniami układu krążenia. Sprawdź, co jeść o poranku, by dłużej cieszyć się zdrowiem.