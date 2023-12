Owies: jedno z najważniejszych zbóż

Owies najczęściej jest kojarzony z płatkami, ale przecież z tego zboża powstaje również mąką, a ostatnio można kupić owsiany napój roślinny imitujący mleko krowie. Chociaż zboże to jest powszechnie w Polsce uprawiane, to przypuszcza się, że tylko kilka procent plonów przeznaczonych jest na cele spożywcze, a pozostałe wykorzystywane są jako pasze. Mimo wszystko warto łaskawszym okiem spojrzeć na owies, ponieważ jest jedną z najzdrowszych roślin, jakie mogą rosnąć nad Wisłą.

Skład owsa może zadziwiać

Należy zacząć od tego, że owies to bogate źródło błonnika pokarmowego. Najczęściej wspominany jest w kontekście prawidłowej pracy układu pokarmowego, a przede wszystkim jelit. Substancja ta ma wiele właściwości: na pewno zapewnia uczucie sytości, co przekłada się na mniejszą chęć na podjadanie między posiłkami. Dodatkowo reguluje pracę jelit, pomaga się im oczyszczać, a także pomaga pozbywać się zbędnych produktów przemiany materii. Mówi się, że błonnik pokarmowy jest sprzymierzeńcem odchudzania, ale to tylko część z jego właściwości. Ponadto wspiera pracę trzustki, ponieważ może regulować poziom cukru, nie wspominając już, że błonnik ma także wpływ na wysoki poziom cholesterolu.

Serce jak dzwon? Owies może w tym pomóc

Wiadomo już, że błonnik ma wpływ na pracę serca, ale nie tylko on sprzyja kondycji jednego z najważniejszych narządów organizmu. To również zasługa obecnych w owsie polifenoli oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych: te ostatnie z kolei wpływają korzystnie również na pracę całego układu nerwowego, czyli poprawiają pracę mózgu oraz korzystnie działają na pamięć i koncentracje. W takim razie warto owies włączyć do diety, a w szczególności powinni zainteresować się nim ci, którzy na co dzień podejmują się wytężonej pracy umysłowej i narażeni są na działanie stresu.

