Aby skutecznie dbać o skórę na szyi , nie musimy kupować specjalnie dedykowanych do tego celu kosmetyków. Wielu ekspertów zaleca, aby rutynę pielęgnacji twarzy rozszerzyć na szyję i dekolt, stosując dokładnie te same produkty.

Chociaż istnieją kosmetyki specjalnie przeznaczone do pielęgnacji szyi i dekoltu, wiele z nich ma podobne składniki do tych, które znajdują się w kosmetykach do twarzy. W związku z tym wybieranie produktów przeznaczonych do twarzy, które można również stosować na szyi i dekolcie, jest praktyczne i wygodne.