Masz ochotę na słodycze? Oto czego naprawdę dopomina się twój organizm

Czy wiedzieliście, że ochota na batoniki, ciasteczka czy chipsy nie bierze się znikąd? Jak twierdzi pewna ekspertka ds. żywienia jest to sygnał, że organizm ma deficyt niektórych ważnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu składników pokarmowych. Co więc zjeść, by minęła chęć na niezdrowe przekąski? Oto produkty, które nie tylko ją zaspokoją, ale również pozytywnie wpłyną na twoje zdrowie i sylwetkę.

Zdjęcie Jedzenie słodyczy powoduje m.in. otyłość, a co za tym idzie szereg innych chorób / 123RF/PICSEL