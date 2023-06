Uważaj na popularny sok. W lecie jest szczególnie groźny, zaszkodzić może nawet łyżeczka

Włącz do diety trzy kluczowe produkty. Zmniejszysz ryzyko zachorowania na raka Często pobudki w nocy mogą wiązać się z trudnościami z ponownym zaśnięciem. Wówczas nasz domowy rytm snu zostaje zakłócony, co wpływa bezpośrednio na gorsze samopoczucie. Regularne pobudki o konkretnej porze w nocy mogą być ważnym sygnałem dla naszego zdrowia i lepiej go nie bagatelizować.

Bezsenność i częste przebudzenia

Bezsenność jest stanem, w którym przewracamy się z boku na bok i mamy problemy z zapadnięciem w sen. Może się również wiązać z problemami z utrzymaniem snu - wówczas budzimy środku nocy oraz ze zbyt wczesnym wstawaniem. Taki stan może mieć wiele przyczyn, które zależą między innymi od stylu życia, ale też i złych przyzwyczajeń, np. nadmiaru kofeiny, dużą ilością czynników stresogennych czy nieregularnego trybu życia.

Stresujący tryb życia, obniżony poziom samopoczucia i nawracające poczucie lęku również mogą wpływać na problemy ze snem. Wiąże się to z podwyższonym poziomem kortyzolu. Jest to hormon, który sprawia, że jesteśmy czujni i gotowi do działania, co nie ułatwia unikania nocnego wybudzania się.

Często budzisz się o 4? Odpowiedzą mogą być hormony

Optymalny czas snu powinien wynosić od 6 do 8 godzin. Starsi ludzie często potrzebują mniej snu i kładą się wcześniej spać, więc też budzą się o bardzo wczesnych porach. Wynika to ze zmian w rytmie okołodobowego spowodowanych zmniejszeniem produkcji melatoniny, czyli hormonu snu. Właśnie dlatego niektóre osoby w starszym wieku notorycznie budzą się ok. 4.00.

Za pobudki o tej porze odpowiedzialne mogą być też zmiany hormonalne zachodzące w organizmie, zdarzające się w okresie ciąży, menopauzy oraz premenopauzy. Wahania hormonów powodują m.in. zaburzenia snu, w tym zbyt wczesne budzenie się.

Budzenie ok. 4.00 może być też powiązane z zaburzeniami pracy tarczycy. Jeśli mamy z nią problem, wpływa to na jakość naszego sny. Jeśli zauważamy u siebie objawy charakterystyczne dla chorób tarczycy, warto odwiedzić endokrynologa i wykonać badania, takie jak TSH, fT3 oraz fT4.

