Nadmiar liści w ogrodzie z powodzeniem wykorzystamy jako chroniącą korzenie otulinę drzew i krzewów.

Jesienne liście stanowią doskonałe urozmaicenie zwykłego kompostu. Zamiast zalegać w koszach na odpadki, przyczyniają się do lepszego rozwoju roślin.

Liście poszczególnych gatunków mają różne tempo rozkładu. Ma to związek z odmienną budową tkanek oraz zawartością składników przemiany materii.

Jakie gatunki wykorzystać do przygotowania ziemi liściowej?

Jesienią korony drzew pustoszeją, a spadające liście zaczynają tworzyć miękki dywan na chodnikach i ulicach. Do przygotowania ziemi liściowej wykorzystamy znaczną większość gatunków. Wyjątek stanowią oczywiście liście chore, zgniłe lub wyraźnie uszkodzone i noszące ślady bytności szkodników. Takie części rośliny bezwzględnie należy potraktować jako odpady zielone i umieścić w specjalnych pojemnikach.

Reklama

Fachowcy, od lat stosujący w ogrodach naturalne metody upraw, odradzają sięganie po liście kasztanowca. Informują, że to gatunek wyjątkowo narażony na wzmożoną aktywność insektów. Wśród roślin zakazanych ujmują także orzech włoski. Jego liście bardzo długo się rozkładają, a dodatkowo zawierają juglon - szkodliwą substancję, utrudniającą prawidłowy rozwój oraz wzrost innych roślin. Nie warto zbierać również liści roślin zimozielonych, które naturalnie pokrywa warstwa woskowa.

Sprawdź: Nie wyrzucaj! To idealny nawóz do pelargonii, będą kwitły jak szalone

Nawóz z kompostownika - krok po kroku

Zdjęcie Do przygotowania ziemi liściowej potrzebny będzie kompostownik lub czarny worek / 123RF/PICSEL

Najlepiej do przygotowania ziemi liściowej nada się ogrodowy kompostownik. Tradycyjnie wykonuje się go z drewna lub metalu. Ważne, by nie miał dna, które blokuje dostęp do podłoża. Decydując się na przygotowanie ziemi liściowej, poczekajmy do pierwszych opadów deszczu. Jedynie części rośliny, na których osiadła wilgoć, doskonale się rozłożą. Kolejny etap wymaga od nas rozdrobnienia zebranych liści. Możemy zrobić to ręcznie lub za pomocą specjalnych kosiarek.

W kompostowniku układamy warstwy liści o grubości ok. 20 cm, które następnie przysypujemy żyzną ziemią lub odpowiednio dojrzałym kompostem. Poleca się wzbogacenie mieszanki o mocznik lub nawóz z azotem. Całość przykrywamy agrowłókniną, która zadba o zachowanie optymalnej i korzystnej temperatury dla rozkładających się liści. Tak przygotowaną pryzmę pozostawiamy na kilka miesięcy, a następnie delikatnie przerzucamy liście, dbając o stałą wilgotność.

Sprawdź: Wystarczy kilka plasterków, by skrzydłokwiat odżył. Stosuj raz na dwa tygodnie

Ziemia liściowa w workach - jak zrobić?

Alternatywna metoda przygotowania ziemi liściowej wymaga zaopatrzenia się w zapas worków wykonanych z grubej i czarnej folii. W trakcie pakowania liści warto od czasu do czasu przysypać je kompostem, a także dodać porcję mocznika lub obornika. Pamiętajmy, że sposób ten także wymaga używania mokrych liści.

Po całkowitym wypełnieniu wiążemy worki u góry, a następnie nakłuwamy kilka otworów. To krok niezbędny, gdyż umożliwia wymianę powietrza. Co kilka tygodni dobrze jest poruszać workami, by uniknąć zbrylania się upchniętych liści. Worki z ziemią liściową doradza się trzymać w zacienionym i dość przewiewnym miejscu. Kluczowe będzie również doglądanie, czy zawartość jest stale wilgotna. Jedynie wtedy rozłoży się w sposób prawidłowy.

Sprawdź: Błyskawiczny domowy nawóz do zamiokulkasa. Roślina ożyje i zyska mięsiste liście

Kluczowe aspekty w przygotowywaniu ziemi liściowej

Zdjęcie Mokre liście szybciej zamienią się w odżywczy nawóz / 123RF/PICSEL

Niezależnie od tego, czy robimy ziemię liściową w workach, a może jednak decydujemy się na wykorzystanie nawozu z kompostownika, musimy pamiętać o kilku zasadach. Ogrodnicy zwracają na to, by:

liście były mokre - jeśli będą zbyt suche, należy je zmoczyć, a także sprawdzać, czy w workach lub na pryzmie stale utrzymuje się wilgoć;

- jeśli będą zbyt suche, należy je zmoczyć, a także sprawdzać, czy w workach lub na pryzmie stale utrzymuje się wilgoć; dodać do liści ziemię lub gotowy kompost - świetnie sprawdzą się własnoręcznie przygotowane lub kupione w sklepie startery kompostowe. Dzięki takiemu wzbogaceniu liście o wiele szybciej się rozłożą;

- świetnie sprawdzą się własnoręcznie przygotowane lub kupione w sklepie startery kompostowe. Dzięki takiemu wzbogaceniu liście o wiele szybciej się rozłożą; zastanowić się nad wymieszaniem ziemi liściowej z obornikiem , mocznikiem lub nawozem azotowym. Liście nie mają go zbyt dużo, a jest on niezbędny w procesie rozkładu. Dodatkowo przyspieszy powstawanie ekologicznej odżywki;

, mocznikiem lub nawozem azotowym. Liście nie mają go zbyt dużo, a jest on niezbędny w procesie rozkładu. Dodatkowo przyspieszy powstawanie ekologicznej odżywki; przygotowywać nawóz jedynie z rozdrobnionych liści, które rozłożą się całkiem sprawnie, a także nie dodawać do niego innych odpadków, jak mamy to w zwyczaju z tradycyjnym kompostem.

Sprawdź: Ta przyprawa sprawi, że surfinia będzie pięknie kwitła. Sąsiadki nie oderwą wzroku

Do czego stosować ziemię liściową?

Cechą charakterystyczną ziemi liściowej jest duża próchniczość o kwaśnym lub obojętnym odczynie. W jej składzie znajdziemy sporo związków węgla. Z drugiej strony nie obfituje w azot, fosfor czy potas. Jej używanie może dostarczać roślinom bardzo małej dawki boru, siarki, magnezu, wapnia oraz żelaza. Nie zalicza się więc jej do typowych nawozów wzbogacających podłoże w niezbędne związki mineralne.

Ogromną zaletą ziemi liściowej jest nie tylko poprawa struktury ziemi, ale także zapobieganie wymywaniu związków organicznych oraz zwiększenie poziomu chłonności.

Ogrodnicy zalecają stosowanie naturalnego nawozu nie tylko do lekkich i piaszczystych ziem, ale także w ogrodach zakładanych na ciężkim i gliniastym podłożu. Pozyskaną domowymi sposobami ziemię liściową dodajemy również do gleby przed siewem nasion i przygotowywaniem rozsad. Jesienią doskonale sprawdzi się jako naturalna ściółka.

Wideo Ekologicznie: Kompostownik: Jak do końca wykorzystać odpadki?

Sprawdź również:

Zanim posadzisz czosnek zimowy, zabezpiecz go. Główki urosną duże i nie będą gniły

Wysiewanie aksamitek jesienią. Tylko doświadczony ogrodnik wie, jakie to daje korzyści