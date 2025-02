Nieprawidłowa higiena przy przyrządzaniu mięsa

Częstym błędem jest mycie surowego mięsa (np. piersi kurczaka) pod bieżącą wodą. W ten sposób możemy roznieść bakterie w zlewie i na blatach kuchennych. Eksperci uspokajają, że mycie mięsa nie jest konieczne, obróbka termiczna skutecznie chroni nas przed ewentualnymi patogenami.

Więcej szkody może za to przynieść używanie tej samej deski do krojenia mięsa i innych produktów spożywczych, np. warzyw. Resztki bakterii (np. po niedokładnym umyciu deski) mogą się znaleźć na produktach, które będziemy spożywać na surowo. Szczególnie niebezpieczne jest to w przypadku wieprzowiny, jagnięciny i dziczyzny. Mogą znajdować się w niej pierwotniaki Toxoplasmosa gondi, niebezpieczne dla kobiet w ciąży - mogą prowadzić do poronień i powikłań ciąży. Aż 70 proc. przypadków toksoplazmozy to efekt spożywania niedogotowanej wieprzowiny lub niewystarczającej higieny w kuchni.

Smażenie zbyt zimnego mięsa

Przygotowanie mięsnego obiadu warto zaplanować z wyprzedzeniem. Wrzucanie na patelnię zamrożonego, a nawet zimnego mięsa to spory błąd. Pomijając, że może być surowe lub zimne w środku, to będzie zawierać więcej szkodliwych substancji (szkodliwych produktów glikacji), które mogą przyczyniać się do insulinooporności i innych zaburzeń metabolicznych.

Błędy w krojeniu mięsa

Większość osób nie zastanawia się nad sposobem krojenia mięsa. Powinniśmy go kroić w poprzek włókien, dzięki czemu gotowe mięso będzie bardziej miękkie, kruche i apetyczne.

Obsmażanie mięsa

Wciąż popularny jest mit dotyczący obsmażania mięsa przed pieczeniem. Zdaniem wielu osób w ten sposób zyskujemy bardziej soczystą i jędrną pieczeń. Nauka przeczy tym twierdzeniom. Dodatkowe smażenie rzeczywiście może poprawić smak mięsa, ale nie uchroni go przed utratą wody. Sprawi za to, że będzie bardziej kaloryczne i niezdrowe.

Jak przyrządzać mięso, żeby było soczyste, pyszne, ale jednocześnie zdrowe? 123RF/PICSEL

Błędy w smażeniu mięsa

Największym błędem podczas smażenia jest wielokrotne używanie tego samego oleju. Niestety pod wpływem temperatury zaczynają się w nim wydzielać toksyczne związki, takie jak akroleina i akrylamid, które mogą przyczyniać się do rozwoju nowotworu jelita grubego. Błędem jest też częste odwracanie mięsa czy dociskanie go do patelni. W ten sposób nie przyspieszamy, a wręcz wydłużamy proces smażenia.

Jakość i smak mięsa w dużym stopniu zależy od tłuszczu, na którym jest przyrządzany 123RF/PICSEL

Wciąż jemy za dużo wieprzowiny

Na naszych stołach wciąż króluje wieprzowina, tymczasem to właśnie czerwone mięso zawiera duże ilości nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu. A to główna przyczyna miażdżycy i poważnych schorzeń układu krążenia. Eksperci ostrzegają, że czerwone mięso powinniśmy spożywać maksymalnie raz w tygodniu. Znacznie zdrowsze dla zdrowia jest mięso białe (np. drób).

