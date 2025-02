Ruch powinien towarzyszyć nam przez całe życie - od najmłodszych lat aż do późnej starości. Niestety, większość z nas prowadzi siedzący tryb życia, do którego szybko się przyzwyczajamy i nawet wtedy, gdy mamy już więcej czasu np. na emeryturze, nie zmieniamy swoich przyzwyczajeń. To błąd, bo brak regularnego ruchu ma poważne konsekwencje dla zdrowia!