Nawet do 10 tysięcy za łapanie deszczu? Ruszył program "Beczka plus"

Porady

3 kwietnia ruszył program "Złap deszcz", nazywany także "Beczką plus". Jego uczestnicy mogą otrzymać nawet do 10 tysięcy zł dofinansowania na zbiornik wodny, który zatrzyma wodę deszczową. Co ważne, nie jest to jednak projekt ogólnopolski, ale lokalny - działa tylko w wybranych miastach.

Zdjęcie Zbieranie deszczówki pozwala zaoszczędzić wodę i pieniądze / 123RF/PICSEL