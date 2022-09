Kolacji nie powinno jeść się zbyt późno, bo pokarm nie zdąży się strawić przed snem i będzie to skutkowało dolegliwościami

Odpowiedni czas na kolację to kwestia indywidualna i zależy od tego, o której godzinie kładziemy się spać

Aby nie nabawić się dodatkowych kilogramów, ważna jest nie tylko pora jedzenia kolacji, ale również produkty wchodzące w skład tego posiłku

Dlaczego nie należy pomijać kolacji?

Niektórzy twierdzą, że aby schudnąć powinni jeść ostatni posiłek maksymalnie o godzinie 18.00. Inni, że kolacja w ogóle nie jest w tej sytuacji potrzebna. To błędne myślenie, bo tak samo jak śniadanie czy obiad, stanowi jeden z istotnych posiłków w ciągu dnia i pomaga utrzymać prawidłowe tempo metabolizmu. Rezygnowanie z jedzenia kolacji lub drastycznie obniżenie jej kaloryczności, nie jest więc najlepszy pomysłem.

Reklama

Takie działanie może wywołać nieprzyjemne uczucie głodu przed snem, które będzie utrudniał zasypianie. Z czasem natomiast mogą wystąpić bóle i zawroty głowy, nudności, zmęczenie czy nawet omdlenie po przebudzeniu.

Zdjęcie Kolacja powinna być lekkostrawna, pożywna, a zarazem smaczna / 123RF/PICSEL

Co jeść na kolacje?

Czy wychodząc z pomieszczenia zawsze trzeba gasić światło?

Powodują bóle głowy, duszności i kaszel. Tych świec zapachowych lepiej unikać

"Test palca" przyda się w sklepie. Tak rozpoznasz trefne mięso

Mama Chemik o micie na temat WC. "Deska do krojenia ma więcej bakterii" W miarę regularne spożywanie posiłków w ciągu dnia niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim pomaga utrzymać poziom energii na najwyższym poziomie, a także wspomaga pracę układu pokarmowego, minimalizując tym samym dolegliwości gastryczne.

Chociaż nie należy sobie odmawiać kolacji, to powinno się zwracać uwagę na to, co wieczorem kładziemy na talerz. Dla tych, którzy cenią sobie dobre samopoczucie i starają się utrzymać zgrabną sylwetkę, ważne jest, aby ostatni posiłek był lekki. Najlepiej by składał się z:

warzyw z dodatkiem zdrowych tłuszczów

białka w postaci chudego nabiału

jajek czy morskich ryb (np. tuńczyk, łosoś)

niewielkiej ilość produktów zbożowych

Dobrym wyborem będzie np. sałatka z awokado, pomidorami, papryką (lub innymi warzywami) w towarzystwie oliwy z oliwek. Jeśli wolisz kolacje na ciepło, świetnie sprawdzą się rozgrzewające i sycące zupy krem z dodatkiem grzanek.

Taki posiłek będzie lekkostrawny, dzięki czemu nie obciąży układu trawiennego i dostarczy mnóstwa niezbędnych składników odżywczych. Ponadto tego typu kolacja korzystnie wpłynie na jakość snu, a o poranku będziesz mieć ochotę na sycące śniadanie.

Czytaj też: Dieta na dobry sen. Co jeść a czego nie jeść przed snem?

Czego unikać na kolację?

Zdjęcie Kolacja nie powinna obfitować w produkty mączne i tłuste / 123RF/PICSEL

Kolacja nie powinna obfitować w produkty tłuste oraz mączne. Kilka kanapek z serem i szynką nie jest więc najlepszym wyborem. Kiepskim pomysłem będzie również pizza, czy zapiekanki z żółtym serem. Podczas kolacji warto zrezygnować więc z jedzenia dużej ilości pieczywa. Jedna, maksymalnie dwie kromki pełnoziarnistego pieczywa do sałatki czy zupy zdecydowanie wystarczą.

Czytaj także: Jesz te produkty na kolację? Lepiej szybko z nich zrezygnuj

O której godzinie jeść kolację?

Mitem jest, że aby schudnąć lub nie nabawić się dodatkowych kilogramów, kolację trzeba jeść maksymalnie o godzinie 18.00. Każdy z nas prowadzi inny tryb życia, budzimy się i zasypiamy o różnych porach. Czasem kładziemy się spać o godzinie 22-23, a czasem grubo po północy. Jeśli "nocne marki" jadłyby ostatni posiłek o godzinie 18.00, najpewniej doprowadziłyby do wilczego głodu i drastycznego spadku cukru we krwi. Eksperci od żywienia zalecają zatem, aby kierować się inną zasadą - ostatni posiłek dnia najlepiej jest zjadać na 2-3 godziny przed snem.

Jeśli kładziemy się spać o godzinie 22, to bez obaw możemy zjeść kolację około godziny 19.00. Osoby, które np. do późna pracują i kładą się spać po północy, mogą przekąsić lekki posiłek w okolicach godziny 21.00.

Ważne jest, aby pamiętać o w miarę regularnym jedzeniu i nie dopuszczać do zbyt długi przerw między posiłkami. Jedzenie o stałych porach utrzymuje metabolizm na najwyższych obrotach, dba też o prawidłowy, stały poziom cukru we krwi, dostarcza sporej dawki energii i zabezpiecza przed nagłym uczuciem zmęczenia. Regularne, zdrowe, wartościowe posiłki sprzyjają dobremu samopoczuciu, a także pomagają trwale schudnąć.

Zobacz także: Dieta na dobry nastój i samopoczucie. Co jeść, by czuć się świetnie?

Co pić do kolacji?

Zdjęcie Rezygnowanie z kolacji może skończyć się nocnymi napadami głodu / 123RF/PICSEL

Najlepszym wyborem do kolacji, jak i każdego innego posiłku w ciągu dnia będzie woda. Zdecydowanie najlepiej nawadnia, usprawnia trawienie, pomaga też schudnąć. Jeśli wolisz herbatę - lepiej będzie jeśli wybierzesz owocową lub ziołową, aniżeli tradycyjną - czarną. Po całym dniu lepiej jest unikać produktów z kofeiną. Na noc zrezygnuj więc z picia kawy, mocnej herbaty oraz słodzonych napojów energetycznych. Dla osób dbających o figurę fatalnym wyborem będzie też alkohol, który jest bombą pustych kalorii.

Kolacja na ciepło czy zimno - która będzie lepszym wyborem?

Od twoich indywidualnych preferencji zależy czy wybierzesz kolację na ciepło, czy na zimno. Eksperci przekonują jednak, że szczególnie w okresie jesienno-zimowym, na ostatni posiłek w ciągu dnia warto przygotować coś ciepłego. Obróbka termiczna jak gotowanie, duszenie czy pieczenie z porcją zdrowego tłuszczu sprawia, że posiłki lepiej i szybciej się trawią. Tym samym organizm może się dobrze zregenerować podczas snu. Ciepłe kolacje polecane są szczególnie osobom zmagającym się z problemami jelitowymi.

***