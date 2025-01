W lutym pamiętaj o regularnym rozbijaniu śnieżnej skorupy tworzącej się na trawniku. Gdy nocą dochodzi do zamarzania roztopionego w ciągu dnia śniegu, może powstać tzw. pleśń śniegowa. To choroba grzybowa, wywoływana przez rozmaite patogeny. Problem ten dotyka wielu gatunków zbóż i traw. Ma ona ścisły związek z długością zalegania pokrywy śnieżnej na trawniku czy polu. Pod pokrywą śnieżną panują wręcz idealne warunki do rozwoju patogenów - niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza.