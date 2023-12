Cynamon: Oto jak powstaje

Cynamon, jaki najczęściej kojarzymy ze sklepów, to sproszkowana i uprzednio ususzona kora cynamonowca - drzewa, które w naturalnych warunkach rośnie w Azji. Czasami można spotkać wersję całej kory, która ma charakterystyczne zawinięcia - są one wynikiem delikatnej fermentacji oraz suszenia. Jak wiadomo, cynamon charakteryzuje się bardzo przyjemnym zapachem, który najczęściej kojarzony jest z jesienią i zimą, kiedy słońca jest jak na lekarstwo. Jak wykorzystywany jest cynamon? To wspaniały dodatek do deserów, ale także napojów i wypieków, które niekoniecznie muszą kojarzyć się ze świętami.

W sklepach można spotkać dwa rodzaje cynamonów: cejloński i wonny (kasja). Choć oba mają podobne właściwości, to ten pierwszy ma lepszy i przyjemniejszy smak, który podkręca aromat potraw.

Co można znaleźć w cynamonie?

Czas poznać to, co można znaleźć w cynamonie. Okazuje się, że przyprawa obfituje w wiele ciekawych substancji, które mogą równocześnie przysłużyć się zdrowiu. Najcenniejszy jest aldehyd cynamonowy, dzięki któremu przyprawie przypisywane jest działanie antybakteryjne, przeciwwirusowe oraz przeciwgrzybicze.

W startej korze można znaleźć także minerały, takie jak wapń, mangan, żelazo, potas i fosfor. Wszystko to sprawia, że po cynamon można sięgać jak najczęściej, ponieważ wspiera budowę kości i zębów, sprzyja prawidłowemu ciśnieniu tętniczemu, może poprawiać odporność, a także zapobiegać anemii.

Jednak nie wolno spożywać cynamonu bezkarnie, tylko dodawać go do potraw z rozwagą. Wszystko to zasługa kumaryny, która może w nadmiarze działać toksycznie: podrażniać wątrobę, a także powodować poronienia u ciężarnych.

Korzyści ze spożywania cynamonu

Cynamon może poprawić funkcjonowanie organizmu, ale także można go stosować wtedy, kiedy trapi nas przeziębienie i chcemy choć trochę skrócić czas rekonwalescencji. Warto również dodać cynamon do szklanki wody i przepłukać jamę ustną: zwłaszcza wtedy, kiedy cierpimy z powodu bólu gardła albo stanów zapalnych jamy ustnej.

Intensywny zapach cynamonu okazuje się również nieoceniony w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych: wystarczy skorzystać z inhalacji, by łatwiej pokonać katar i przeziębienie. Oczywiście, do tego celu również nadaje się olejek eteryczny z cynamonu, który ma działanie dezynfekujące.

Ważna wiadomość dla wszystkich odchudzających się. Cynamon zaliczany jest do termogeników, czyli substancji, które mogą przyspieszyć przemianę materii. Dlatego warto go włączyć do diety, ponieważ istnieje szansa, że dzięki niemu można łatwiej zrzucić zbędne kilogramy.

Cynamon w domu: Po prostu musisz go mieć

Wiadomo już, że cynamon ma wiele właściwości i jego obecność w kuchni powinna być obowiązkowa. Oczywiście, istnieje więcej przekonujących argumentów, które potwierdzają fakt, że przyprawę można wykorzystać do wielu innych, czasami zaskakujących celów. Do czego warto wykorzystać cynamon?

Pleśń w doniczkach - wystarczy wsypać przyprawę do doniczki, aby pozbyć się nieprzyjemnego, białego nalotu.

- wystarczy wsypać przyprawę do doniczki, aby pozbyć się nieprzyjemnego, białego nalotu. Odświeżenie dywanu - cynamon można wymieszać z sodą oczyszczoną, rozsypać na dywanie, wetrzeć mieszankę i następnie odkurzyć.

- cynamon można wymieszać z sodą oczyszczoną, rozsypać na dywanie, wetrzeć mieszankę i następnie odkurzyć. Szkodniki - pająki, mrówki i mole nie będą nawiedzały naszego domu, jeśli w miejscach występowania owadów rozsypiemy cynamon.

- pająki, mrówki i mole nie będą nawiedzały naszego domu, jeśli w miejscach występowania owadów rozsypiemy cynamon. Odświeżenie odkurzacza - przyprawę wystarczy rozsypać, a później odkurzyć. Cynamon pozbędzie się brzydkiego zapachu odkurzacza.

