Odmładzają, regulują cholesterol i wspierają jelita. To tylko niektóre z cennych właściwości

Oliwki budzą różne skojarzenia - dla jednych to smaczny dodatek do sałatek czy pizzy, dla innych - owoc o specyficznym smaku, do którego trudno się przekonać. Ale czy oliwki są zdrowe? Badania i opinie dietetyków wskazują, że te niewielkie owoce mogą mieć ogromny wpływ na nasze zdrowie. Oto dlaczego warto je jeść.