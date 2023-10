Ostatni dzwonek, żeby przygotować tuje na zimę. Tak przetrwają mrozy

Porady

Jesień to doskonały czas, żeby przygotować rośliny w ogrodzie do nadchodzącej zimy. Wśród nich znajdziemy też tuje, które także potrzebują drobnej pomocy, by przetrwać mrozy i śniegi. Co należy zrobić już teraz, by wiosną znów cieszyć się zielonymi tujami?

Zdjęcie Tuje należy przygotować na mrozy. / 123RF/PICSEL