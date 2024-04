Co można zrobić z kapusty?

Bigos, gołąbki i kiszonki. To sztandarowe pozycje kuchni polskiej, które wymagają użycia białej kapusty. Oczywiście, można sięgać również po np. kapustę czerwoną albo pekińską, jednak to biała, która dostępna jest w każdym sklepie i jest najtańsza, to pozycja uniwersalna. Tak naprawdę, z kapusty można wyczarować wiele dań i nie musimy się ograniczać. Wiosną na stołach króluje młoda kapusta zasmażana, ale surówki, zupy, łazanki smakują wybornie przez cały rok. Nie zapominajmy o kapuście kiszonej. Fakt: najczęściej ratuje nas zimą, kiedy warzyw ze sprawdzonych źródeł brakuje, ale i one oferują nam tyle dobrego, że warto ją jeść przez okrągłe 12 miesięcy.

Co daje jedzenie kapusty?

Wiele osób błędnie myśli, że kapusta nie odgrywa kluczowej roli w polskich kulinariach i zawsze jest na drugim planie. Czas zerwać z tym przekonaniem, bo popularne warzywo wiele oferuje. To ogromna skarbnica cennych substancji odżywczych, więc jej jedzenie szybko uzupełnia niedobory. Warto wspomnieć, że zawiera trzy cenne witaminy: te z grupy B oraz K i C. Pierwsze z wymienionych działają całościowo na cały organizm, dlatego przez nie można się cieszyć lepszą kondycją układu krążenia, nerwowego oraz pokarmowego. Druga z nich doskonale wpływa na krzepliwość krwi oraz wzmacnia system kostno-stawowy. Kwas askorbinowy z kolei wspaniale wpływa na naszą odporność, ale nie tylko: uelastycznia naczynia krwionośne, co przekłada się na unormowanie ciśnienia tętniczego krwi, a także pomaga syntetyzować kolagen, a to poprawia stan naszej cery.

To nie wszystko, ponieważ znaleźć można w mniejszej ilości wapń (zapobiega osteoporozie), potas (działa wzmacniająco na serce) oraz magnez (wspiera pracę mózgu). Kapusta to warzywo, które ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, a dodatkowo obfituje w antyoksydanty, które pomagają oczyścić organizm z toksyn i zapobiegać rozwojowi chorób cywilizacyjnych.

Utrata wagi? Kapusta na odchudzanie

Kapusta jest idealna na odchudzanie. Dlatego często jest składnikiem diet redukcyjnych 123RF/PICSEL

Jeśli kilka nadprogramowych kilogramów nam bardzo przeszkadza i planujemy ich redukcję, to kapusta powinna znaleźć się w menu. Dlaczego? Wystarczy przyjrzeć się zawartości kalorii, ponieważ w 100 gramach znajdują się tylko 24 kcal. Ponadto charakteryzuje się niskim indeksem glikemicznym (IG = 15), a to znaczy, że może być z powodzeniem zjadana przez diabetyków, ale także pozwala na utrzymanie prawidłowej wagi. Mniejszy indeks glikemiczny przekłada się także na mniejszą chęć na podjadanie między posiłkami.

Ale nie tylko kaloryczność kapusty powoduje, że łatwiej jest schudnąć. To również zasługa obecnego w warzywie błonnika. To właśnie ta substancja utrzymuje poczucie sytości i pomaga opanować ataki głodu. Błonnik zawarty w kapuście pomaga jelitom się oczyścić, pomóc pozbyć złogów oraz wspiera pracę układu krążenia i odpornościowego.

Kapusta kiszona: nie jedz jej tylko zimą

Kapusta kiszona to naturalny probiotyk. Powinna być jedzona przez cały rok 123RF/PICSEL

Kapusta kiszona to produkt, który powinien być zjadany nie tylko zimą, kiedy kiszonki są najbardziej pożądane. Co można w niej znaleźć? Przede wszystkim to, co można znaleźć w kapuście zwykłej, ale więcej jest tam witaminy C, a jak wiadomo, działa idealnie na odporność, serce oraz na nasz wygląd. Kapusta kiszona to także naturalny probiotyk, czyli pomaga utrzymywać mikroflorę jelitową w prawidłowej formie. To sprawia, że wzmacnia się odporność oraz lepiej działa cały układ pokarmowy. Nie tylko sama kapusta kiszona powinna być obowiązkowo w menu przez 12 miesięcy, ale także sok, który najczęściej jest wylewany do zlewu.

Płyn zawiera naturalne elektrolity, czyli idealnie nadaje się dla sportowców, ale także dla wszystkich tych, którzy podejmują się wytężonego wysiłku umysłowego. Należy jednak uważać z ilością pitego soku z kiszonej kapusty, ponieważ zawiera dużo soli, a ona w nadmiarze może szkodzić sercu i podnosić ciśnienie tętnicze krwi.