Słynie z tego, że nadaje potrawom charakterystyczny, cierpko-korzenny smak. Kminek zwyczajny to popularna przyprawa, dodawana do mięs, potraw z ziemniaków, fasoli i kapusty, jak i serów, sosów, zup i wędlin. Dodaje się go również do chleba i innych wyrobów piekarniczych, ponieważ nadaje im określony aromat.

Chociaż z nazwy "zwyczajny", to tak naprawdę niejedno ma imię. Karolek (bo tak również jest nazywany), jest również wykorzystywany w medycynie ze względu na swoje lecznicze właściwości. Chodzi przede wszystkim o kojący wpływ na układ pokarmowy. Dlaczego jeszcze warto sięgać po kminek?

Jakie właściwości ma kminek zwyczajny?

Kminek zwyczajny należy do rośliny selerowatych i jest uprawiany jako roślina przyprawowa. Rośnie przede wszystkim na terytorium Azji i Europy. W Polsce występuje na łąkach i pastwiskach. Kwitnie od maja do lipca. Kminek może osiągać od 30 do 80 cm wysokości. Roślina ma nagą i rozgałęzioną łodygę, a jej liście mają podwójnie lub potrójnie pierzastą blaszkę. Kwiaty tworzą natomiast baldachy, a ich płatki przybierają białą, a czasami różową barwę.

Dojrzały owoc kminku ma aromatyczny zapach i korzenny smak - jest wykorzystywany jako farmaceutyczny surowiec. Na przestrzeni wieków kminek wykorzystywano przede wszystkim jako remedium w przypadku dolegliwości żołądkowo-jelitowych czy wzdęć. Owoc kminku działa też kojąco w przypadku stanów skurczowych w jamie brzusznej, usprawnia pracę wątroby. Z kolei olejek pozyskiwany z rośliny działa przeciwbakteryjnie, przeciwpasożytniczo i przeciwgrzybiczo.

W czym zatem tkwi sekret cennych właściwości owocu? Jest on prawdziwą skarbnicą substancji aktywnych biologicznie. W jego składzie znajdują się garbniki i flawonoidy, fenolokwasy i poliacetyleny, jak i olejek eteryczny.

Dzięki tym wszystkim składnikom, kminek zwyczajny ma też m.in. właściwości przeciwdrobnoustrojowe, antyoksydacyjne, moczopędne, przeciwzapalne, żółciopędne, żółciotwórcze. W praktyce oznacza to, że pobudza wydzielanie soków trawiennych, przyspiesza przemianę materii, doprowadza do normy perystaltykę jelit, łagodzi wzdęcia, zmniejsza uczucie pełności, łagodzi skurcze menstruacyjne, obniża poziom cukru we krwi. Warto dodać, że kminek odświeża oddech i pomaga zwalczyć stany zapalne o podłożu grzybiczym w jamie ustnej.

Kminek jest stosowany zazwyczaj w przypadku dolegliwości ze strony układu pokarmowego 123RF/PICSEL

Kminek zwyczajny. Pomoże przy dolegliwościach trawiennych

Jak widać, kminek może być wykorzystywany przy rozmaitych dolegliwościach czy chorobach. Jednak najczęściej jest on stosowany w przypadku problemów z układem pokarmowym. Jest zalecany w przypadku biegunki, zaparć, bóli brzucha czy wzdęć. Dzięki zawartości olejku eterycznego kminek działa przeciwskurczowo, moczopędnie, pomaga usunąć nadmiar wody i toksyn z organizmu.

Kminek występuje w formie suszu - jako przyprawę można go kupić niemal w każdym sklepie. W aptekach dostępne są natomiast zawierające go leki i suplementy (najczęściej mają postać tabletek lub kapsułek). Przed przyjęciem preparatów z kminkiem w składzie, należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi ich przyjmowania.

Lista przeciwwskazań. Kiedy nie stosować kminku?

Przeciwwskazaniem do przyjmowania kminku są choroby wątroby i zapalenie dróg żółciowych. Oprócz tego nie należy go stosować w przypadku kamieni żółciowych. Przyjmowanie produktów zawierających kminek zwyczajny przez długi czas lub w większych dawkach może uszkadzać wątrobę. Osoby przyjmujące stale leki i mające zamiar stosować preparaty z kminkiem, w razie wątpliwości, powinny zasięgnąć porady lekarza. Preparatów z kminkiem nie zaleca się również kobietom w okresie ciąży i laktacji.



Jak zachęcić dziecko do odkrywania nowych smaków i dlaczego warto to robić?