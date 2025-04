Jeśli sałatka jarzynowa zaraz po wyciągnięciu z lodówki podchodzi z wodą, to nie znak, że nadaje się do kosza i się zepsuła. Po prostu w większości przypadków winą należy obwinić użyte składniki, które pod wpływem soli oddają nadmiar płynów do naszej sałatki. W takim przypadku lepiej zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości i to w banalny sposób.