Drugim istotnym składnikiem siemienia lnianego jest błonnik, który reguluje pracę układu pokarmowego . Siemię lniane dostarcza zarówno błonnika rozpuszczalnego, jak i nierozpuszczalnego . W ten sposób przyczynia się do stabilizacji poziomu cukru we krwi oraz poprawy perystaltyki jelit i zapobiega zaparciom. Błonnik sprzyja także uczuciu sytości, pomagając w kontroli masy ciała. Włączenie siemienia lnianego do diety może więc wspierać zdrowie metaboliczne i zapobiegać chorobom takim jak cukrzyca typu 2.

Siemię lniane jest również bogate w lignany, które są silnymi antyoksydantami o właściwościach przeciwnowotworowych . Mają zdolność do regulowania poziomu hormonów, dlatego regularne spożywanie nasion jest zalecane kobietom w okresie menopauzy . Dzięki zawartości tych fitoestrogenów siemię lniane może zmniejszać ryzyko wystąpienia raka piersi i wspierać zdrowie hormonalne . Oprócz tego wysoka zawartość białka roślinnego sprawia, że siemię lniane jest idealnym produktem dla osób na diecie wegańskiej i wegetariańskiej, dostarczając im ważnych aminokwasów, potrzebnych do regeneracji organizmu.

Całe nasiona lnu mają dłuższy termin przydatności w porównaniu ze mielonym siemieniem lnianym. Przy odpowiednim przechowywaniu w chłodnym i ciemnym miejscu, całe nasiona lnu mogą zachować swoje właściwości nawet do dwóch lat. Natomiast mielone siemię lniane ma krótszy okres przydatności ze względu na większą ekspozycję olejów zawartych w nasionach na powietrze, co może prowadzić do utleniania i jełczenia. Zazwyczaj mielone siemię lniane jest przydatne do spożycia przez kilka miesięcy.