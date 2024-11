Kortyzol to hormon, który w ostatnim czasie odmieniany niemal przez wszystkie przypadki. Chodzi o jego podwyższony poziom, który potrafi dać się we znaki. Nadmierne wydzielanie kortyzolu (hiperkortyzolemia) ma negatywny wpływ na zdrowie i działanie organizmu. Wśród najczęstszych objawów wymienia się:

Symptomami nadmiernego wydzielania kortyzolu są m.in. wzrost masy ciała, odkładanie tkanki tłuszczowej w okolicy tułowia i szyi, zaokrąglanie twarzy. Podwyższony kortyzol może też powodować tzw. zespół Cushinga , objawiający się zmianami nastroju i depresją, bólem pleców i kości. Do tego dochodzą również problemy skórne i bezsenność. Sprawdź: Wysoki poziom kortyzolu nie boli, ale wysyła znaki. Widać je na karku i twarzy

Nadmierny stres to nic dobrego. Istnieje wiele sposobów, które pomogą się zrelaksować

Podwyższony kortyzol może być m.in. efektem przewlekłego stresu. Osoby żyjące w stresie mogą go obniżyć za pomocą medytacji, psychoterapii, ale i regularnej aktywności fizycznej. Jakiś czas temu na łamach "Frontiers in Psychology" eksperci wskazali, że już nawet półgodzinny spacer lub przebywanie na łonie natury może przyczynić się do obniżenia poziomu kortyzolu.