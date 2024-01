Namocz liście laurowe w niewielkiej ilości wody (ok. 10 minut). Następnie opłucz i osusz. Wyciśnij sok z cytryny. Wsyp cukier na suchą patelnię, podgrzej i rozpuść. Do powstałego karmelu wlej wodę, dodaj liście laurowe i gotuj przez ok. 10 minut. Powstały syrop powinien być gęsty. Ostudź syrop, wyjmij liście laurowe, a miksturę przelej do czystego słoika. Na końcu dolej sok z cytryny. Zakręć słoik, kilkukrotnie potrząśnij i odstaw na dobę w ciemne miejsce.