Z czym można jeść ziemniaki? Z podobnych zestawień lepiej zrezygnować

Ziemniaki z sadzonym jajkiem i szklanka kefiru jako dodatek to danie, które w mig przywodzi na myśl letnie, słoneczne dni. To również jeden z tych posiłków, który można przygotować szybko, bez zbędnego wysiłku i bez konieczności posiadaniach szczególnych umiejętności kulinarnych. Nic więc dziwnego, że Polacy wręcz go uwielbiają.

Zdjęcie Z czym można jeść ziemniaki? Z podobnych zestawień lepiej zrezygnować / 123RF/PICSEL

Jak się jednak okazuje, podobne danie może nam mocno zaszkodzić. Dlatego też powinniśmy ograniczyć częstotliwość jego przygotowywania, a niektórzy powinni nawet całkowicie zrezygnować z tego przysmaku. Dlaczego?

Czego nie można łączyć z ziemniakami? To piekło dla żołądka

Ziemniaki są jednym z najpopularniejszych warzyw w naszym kraju, będąc jednocześnie nieodłącznym elementem wielu tradycyjnych potraw - placów ziemniaczanych, klusek śląskich czy knedli. Często podajemy je również jako dodatek do mięs, tworząc w ten sposób klasyczne dania obiadowe.

Ziemniaki w swoim składzie skrywają wiele witamin i składników odżywczych, takich jak witamina C, A, D, E, K oraz te z grupy B, magnez, potas, fosfor, wapń, żelazo, sód i cynk, a dzięki dużej zawartości błonnika doskonale wpływają na funkcjonowanie układu pokarmowego. Dodatkowo, za sprawą silnych przeciwutleniaczy, wspierają układ sercowo-naczyniowy, obniżają ciśnienie krwi i zapobiegają chorobom serca. Warto jednak zwrócić uwagę na to, z jakimi produktami je łączymy. Niektóre zestawienia mogą być piekłem dla naszego żołądka.

Zdjęcie Jajko sadzone z ziemniakami, mimo iż uwielbiane przez Polaków, może okazać się piekłem dla żołądka / PIOTR JEDZURA/REPORTER / East News

Jajko sadzone z ziemniakami. Czy jest zdrowe?

Ziemniaki w połączeniu z jajkiem sadzonym, mimo iż niezwykle smaczne, mogą okazać się szkodliwe. Wszystko przez zawarte w warzywach szczawiany, czyli grupę związków chemicznych wyjątkowo niebezpiecznych dla tych osób, które mają problemy z nerkami lub układem trawiennym. Szczawiany hamują bowiem między innymi przyswajanie przez organizm wapnia i żelaza, a więc najbardziej wartościowych składników jajka.

Jaki jest efekt połączenia ziemniaków i jajka sadzonego? Podobny posiłek sprawi, że nie dostarczymy do naszego organizmu najważniejszych składników odżywczych, a dodatkowo pokarm będzie zalegał w naszym żołądku przez wiele godzin, znacznie wydłużając proces trawienia. Działanie szczawianów dodatkowo podbijemy wysokobiałkowym kefirem. Takie połączenie będzie więc dla naszego żołądka istnym piekłem.

