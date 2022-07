Składniki na idealnie chrupkie ogórki z receptury naszych babć

Nasze babcie używały tych liści, by przygotować jędrne ogórki kiszone. To dzięki tym składnikom były wyjątkowo chrupkie. Wystarczy, że na każdy 2 litrowy słoik przygotujesz:

1 kg ogórków kiszonych;

1 l wody;

1,5 łyżki soli;

4 liście czarnej porzeczki;

4 liście wiśni;

3 liście dębu;

2 liście laurowe;

2 liście chrzanu;

5 ząbków czosnku;

2 kopry z baldachami;

kilka ziaren gorczycy;

3 cm korzenia chrzanu.

Sposób przygotowania idealnie chrupkich ogórków

Zakupione ogórki należy najpierw wyszorować. Najlepsza będzie do tego gąbka lub szczotka z miękkim, sztucznym włosiem. Ogórki przekładamy do dużej miednicy, zalewamy zimną wodą i odstawiamy, żeby trochę odmokły. W tym czasie możesz przygotować słoiki - najpierw trzeba je umyć, a następnie sparzyć.

Do przygotowanych słoików wsadź po jednym baldachu kopru i część naszykowanych liści. Następnie dodajemy czosnek, chrzan i gorczycę. Teraz można wsadzić do słoików umyte ogórki. Dobrze jest dobierać je wielkością - zacznij od dużych a małymi zapełniaj ewentualne luki. Na górę dokładamy resztę liści i koper. Zalewamy posoloną, zagotowaną wodą. Zakręcamy na ciepło, następnie odstawiamy do przestygnięcia.

Zdjęcie Tak przygotowane ogórki przywiodą na myśl czasy dzieciństwa / 123RF/PICSEL

Ogórki będą gotowe do jedzenia już po kilku tygodniach. Świetnie sprawdzą się jako składnik sałatek oraz surówek, można jeść je same lub na kanapce albo samemu przygotować przecier na zupę ogórkową.