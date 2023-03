Spis treści: 01 Rośliny dobrze rosnące w cieniu

02 Rośliny kwitnące w cieniu

03 Rośliny ogrodowe do cienia

Rośliny dobrze rosnące w cieniu

Wydawać by się mogło, że wszystkie kwiaty potrzebują słońca, aby pięknie kwitnąć. Okazuje się jednak, że są takie, które uwielbiają być w cieniu. Dotyczy to zarówno roślin długowiecznych, jak i tych żyjących krótko. Ich bujne i kolorowe kwiaty z pewnością udekorują niejedno zacienione miejsce w naszym domu.

1. Skrzydłokwiat

Zdjęcie Skrzydłokwiat preferuje półcień lub rozproszone światło. Dobrze znosi też cień / 123RF/PICSEL

Skrzydłokwiat kwitnie przez cały rok, a zacienione miejsce jest jego idealnym schronieniem. Roślina ta pochodzi z lasów tropikalnych, gdzie cień i wysoka temperatura towarzyszą mu każdego dnia. W ciągu lata kwiat ten powinien mieć zapewnioną temperaturę do 27 st. C. W tym okresie również jest sezon jego największego rozkwitu, dlatego powinniśmy co dwa tygodnie karmić roślinę płynnym nawozem i przecierać liście wilgotną szmatką. W okresie zimowym powinien stać w najjaśniejszym miejscu w domu, przy temperaturze w okolicach 16-18 stopni.

2. Fiołek afrykański

Fiołek afrykański preferuje ustawienie na północ lub wschód. Naturalnie rośnie na górskich stokach, gdzie jest zakryty przed słońcem. Jego kolorowe kwiaty pojawiają się przez cały rok, chociaż kwitnie głównie latem.

Najlepiej rośnie w temperaturze 12-15° C. Może zakwitnąć mocniej, jeśli damy jej 6 tygodni spoczynku w dużo niższej temperaturze. Najlepiej rośnie w ziemi torfowej i w nieco za ciasnej doniczce. Przez jej płytki system korzeniowy najlepiej sprawdzą się płaskie doniczki, tylko o rozmiar większe niż w poprzednim roku. Należy ją podlewać dwa razy w tygodniu, uważając, by nie zmoczyć liści. Latem powinna być nawożona płynnym nawozem co 3-4 tygodnie.

Rośliny kwitnące w cieniu

3. Trzykrotka pasiasta

Zdjęcie Trzykrotka początkowo rośnie bardzo wolno, ale później szybko wypuszcza nowe pędy / 123RF/PICSEL

Trzykrotka pasiasta to kwiat, który dobrze prezentuje się zarówno w doniczce stojącej, jak i jako roślina wisząca. Świetnie kwitnie zarówno w słońcu, jak i zacienionym miejscu. Jednak w tym drugim przypadku barwa jej liści może być nieco ciemniejsza.

W momencie sadzenia rośliny należy pamiętać o drenażu. Później jedyne, czym musimy się zajmować, to regularnym podlewaniem. Powinno się ją podlewać tak, aby była stale wilgotna, lecz nie mokra. Po każdym podlaniu konieczne jest odlanie wody, która zebrała się na podstawce. Podlewanie należy powtórzyć dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa ziemi stanie się sucha.

4. Hoja

Hoja na samym początku rozkwitu powinna dostać dostęp do słońca. Jednak później świetnie sobie poradzi w zacienionym miejscu. Pomimo wolniejszego wzrostu wciąż będzie się pięknie prezentować na naszym parapecie.

Roślina ta świetnie radzi sobie w wysuszonym podłożu, nie okazując śladów więdnięcia. Najlepiej podlewać ją drobnymi dawkami wody w momencie, w którym wierzchnia warstwa ziemi będzie już sucha. W sezonie grzewczym najlepiej ją zraszać. Podłoże powinno być żyzne i próchniczne, lecz przepuszczalne. Młode rośliny przesadzamy co 1-2 lata, dojrzalsze kwiaty jeszcze rzadziej. Uwielbiają rosnąć w odrobinę za ciasnych doniczkach.

Rośliny ogrodowe do cienia

Przy komponowaniu ogrodu warto pamiętać o wymaganiach każdej rośliny. Każda z nich jednak może łączyć się ze sobą, tworząc piękną kompozycję w ogrodzie. Zwracajmy również uwagę na wielkość roślin i starajmy się układać je piętrowo.

5. Niecierpek

Niecierpki dodają kolorów w ogrodzie, nawet jeśli jest on mocno zacieniony. Mają tak dużo rodzajów, że każdy znajdzie coś dla siebie. Od pastelowych różów po dwubarwne kwiaty w paski. Dodatkowo roślina ta w zależności od gatunku może osiągnąć od 15 do nawet 50 cm wysokości.

Wybierając niecierpki do ogrodu, należy upewnić się co do ich gatunku. Niektóre z nich nie nadają się do hodowania w zacienionym miejscu. Przy ich podlewaniu należy ostrożnie sprawdzać poziom nawodnienia w glebie. Nie powinno się ich przesuszać ani zalewać. Dodatkowo należy pamiętać o tym, żeby przenieść je w cieplejsze miejsce, kiedy temperatura osiągnie mniej niż 5 st. C.

6. Konwalia

Konwalia to kwiat, który w ciągu roku kwitnie przez bardzo krótki czas. Jednak jest charakterystyczną rośliną, która nadaje się do sadzenia w zacienionej części ogrodu. Jej małe, białe dzwoneczki z pewnością będą rzucać się w oczy.

Kwiaty te uwielbiają wilgotne i ciepłe miejsca, posiadające glebę bogatą w próchnicę. Nie jest wymagającą rośliną. Jedynie na początku kwitnięcia musi być intensywnie podlewana. W kolejnych etapach podlewać wyłącznie w momencie, w którym gleba jest już przesuszona.

7. Rozchodnik

Zdjęcie Rozchodnik okazały często wabi motyle / 123RF/PICSEL

Rozchodniki chętniej kwitną w cieniu niż na słońcu. To idealna wiadomość dla osób, które myślały nad udekorowaniem ciemniejszej strony swojego ogrodu. W sierpniu roślina ta kwitnie na różowo, co dodaje uroku.

Lubi wodę, lecz sporo jej zatrzymuje w liściach. Dzięki temu nawet w bardzo suche dni jest w stanie poradzić sobie bez ludzkiej ingerencji. Świetnie radzą sobie zarówno w donicach, jak i pojemnikach. Należy jednak przy zakupie rozchodników upewnić się, że wybieramy gatunek mrozoodporny. Niektóre z tych roślin kwitną wyłącznie w warunkach domowych.