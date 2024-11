Nadmierny hałas w bloku. Co jest przyczyną?

Zanim zwrócimy się bezpośrednio do sąsiada, zgłaszając mu problem z nadmiernym hałasem, sprawdźmy, czy nie jest on wynikiem wadliwej konstrukcji samego budynku lub niewłaściwego wykończenia wspólnej przegrody. W polskim prawie budowlanym funkcjonuje bowiem zapis, który ustanawia normę w zakresie izolacyjności akustycznej przegród. Mówi ona, że w "budynkach, o których mowa w ust. 1, przegrody zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich elementy powinny mieć izolacyjność ­akustyczną nie mniejszą od podanej w polskiej normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach, oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, wyznaczonej zgodnie z polskimi normami określającymi metody pomiaru izolacyjności akustycznej elementów budowlanych i izolacyjności akustycznej w budynkach". Chodzi o izolacyjność:

ścian zewnętrznych,

stropodachów,

ścian wewnętrznych,

okien w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych,

drzwi w przegrodach wewnętrznych,

stropów i podłóg,

podestów i biegów klatek schodowych w obrębie lokali mieszkalnych.

Wykonanie pomiarów świadczących o zgodności (lub jej braku) z normą jest niestety bardzo kosztowne i skomplikowane - wymaga bowiem współpracy lokatorów po obu stronach przegrody. Eksperci tłumaczą również, że otrzymane wyniki nie stanowią pewnego i szybkiego sposobu na eliminację problemu. Zgłoszenie go do dewelopera mogłoby wprawdzie skutkować naprawami i zmianami w konstrukcji budynku, ale mało którego lokatora byłoby na to stać. Udowodnienie, że problem leży po stronie budynku, pozwoliłoby jednak naprawić nadszarpnięte stosunki z "hałasującym" sąsiadem, więc eksperci przekonują, że w miarę możliwości można się pokusić o taką ekspertyzę.

Sąsiad hałasuje i tupie jak słoń? Oto co możesz zrobić

Jeśli mamy pewność, że za hałas i uciążliwe tupanie odpowiada zbyt głośny sąsiad, to możemy załatwić tę sprawę polubownie lub prawnie. W pierwszej kolejności powinniśmy spotkać się z sąsiadem i zgłosić mu problem. Podczas tej rozmowy zachowajmy spokój i starajmy się delikatnie wytłumaczyć sąsiadowi, jak mocno hałas z jego mieszkania wpływa na naszą codzienność. Dobre stosunki z sąsiadami są naprawdę na wagę złota i warto zrobić wszystko, by je utrzymać.

Najbardziej męczący jest hałas od sąsiada zza ściany, ale także ten z góry potrafi zatruć życie głośnym tupaniem Canva Pro INTERIA.PL

Jeśli rozmowa z sąsiadem nie przyniosła żadnego skutku i wciąż przeszkadza nam hałas i tupanie, możemy zgłosić sprawę na policję lub do straży miejskiej. Jeśli interwencja tych organów również nie zakończyła się sukcesem, to adwokaci radzą skierować do sąsiada pismo, w którym zażądamy "zaniechania naruszeń oraz przywrócenia stanu zgodnego z prawem". Ostatnim krokiem jest złożenie pozwu do sądu, choć prawnicy przekonują, że powinien być to krok ostateczny.

Których sąsiadów słychać głośniej: Z dołu czy z góry?

Większość osób mieszkających w budynkach wielomieszkaniowych przyznaje, że bardziej uciążliwy i częściej słyszalny jest dla nich hałas z góry. Wynika to z faktu, że chodzący po mieszkaniu sąsiedzi, biegające zwierzaki czy przestawiane meble generują odgłosy, które dochodzą do nas z bliższej odległości, są dosłownie nad nami. Sąsiedzi z dołu nie chodzą "po suficie" i jeśli tylko nie słuchają głośnej muzyki i nie włączają telewizji na pełen regulator, to prawdopodobnie nie słyszymy ich wcale.

Najbardziej uciążliwi są sąsiedzi zza ściany. Jeśli jest ona cienka lub "pusta w środku", to słychać przez nią dosłownie wszystko. Z tym jednak będziemy musieli nauczyć się żyć.

Idealnie oświetlony ogród, i to w święta? Tylko dzięki Dominikowi Strzelcowi Polsat