Pomimo wielu problemów organizacyjnych i technicznych, kolej to nadal chętnie wybierany sposób podróżowania po Polsce. Szczególnie, że niektórzy mogą liczyć na zniżki i ulgi oferowane przez przewoźników. Jedną z takich grup są seniorzy, którzy mają możliwość skorzystania ze specjalnej oferty skierowanej właśnie dla nich.

Jakie ulgi dla emerytów w PKP

Emeryci podróżujący w Polsce pociągami nie muszą płacić pełnej ceny biletu. Dwa razy w ciągu roku kalendarzowego mogą na terenie całego kraju skorzystać z ustawowej ulgi na przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego, wedle której za przejazd w II klasie transportu kolejowego, w pociągach osobowych, pospiesznych czy ekspresowych, zapłacą 37 proc. mniej.

Zniżka ta przysługuje także rencistom. Aby ją uzyskać, należy okazać zaświadczenie wydawane przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów lub regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ "Solidarność".

PKP Intercity poza honorowaniem zniżek ustawowych wprowadziło także specjalny Bilet Seniora. Osoby w wieku powyżej 60 lat mogą korzystać z usług przewoźnika ze zniżką 30 proc. Ulgi dla emerytów oferują także

Polregio

Koleje Mazowieckie

Koleje Małopolskie

Warszawska Kolej Dojazdowa

SKM Warszawa

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Koleje Dolnośląskie

Koleje Wielkopolskie

Bilet Seniora PKP Intercity: komu i od jakiego wieku przysługuje?

Zdjęcie Bilet Seniora to specjalna zniżka dla osób w wieku powyżej 60 lat / Adam Burakowski / Reporter

Bilet Seniora wprowadzony przez PKP Intercity to specjalna zniżka dla osób w wieku powyżej 60 lat. Ulga wynosi 30 proc. od ceny pełnego biletu. Obowiązuje na wszystkie przejazdy komunikacji krajowej pociągami oznaczonymi jako “PKP Intercity" S.A., we wszystkich kategoriach, zarówno w klasie I, jak i w klasie II.

Pomimo nazwy nie jest to więc specjalny bilet, który należy wyrobić, a po prostu zniżka naliczana podczas zakupu biletu. Wtedy właśnie należy poinformować o niej kasjera lub konduktora (ewentualnie zaznaczyć taką zniżkę na stronie internetowej podczas zakupu biletu online).

Potwierdzeniem uprawnienia do zniżki jest każdy dokument ze zdjęciem i podanym wiekiem, jak na przykład dowód osobisty. Należy okazać go na prośbę konduktora.

Ceny biletów PKP dla emerytów i zniżki powyżej 70. roku życia

Co zrobić, żeby lepiej poczuć się w pracy? Oprócz PKP Intercity także kilku innych przewoźników na terenie Polski ma w swojej ofercie zmienione ceny biletów dla emerytów na przejazdy kolejami.

Polregio

Polregio oferuje podróżnym po 60. roku życia ulgi w ramach oferty “Regio Senior": 25 proc. zniżki od taryfy podstawowej na bilety jednorazowe w dowolnych relacjach oraz 10 proc. zniżki od taryfy podstawowej na bilety okresowe (tygodniowe, miesięczne i kwartalne).

Koleje Mazowieckie

W Kolejach Mazowieckich obowiązuje ulga 35 proc. na wszystkie bilety (jednorazowe i okresowe) dla osób powyżej 60. roku życia.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

SKM Warszawa ma w swojej ofercie podobnie do PKP Intercity zniżkę o nazwie Bilet Seniora. Z tą różnicą, iż nie jest to zniżka, a faktyczny bilet imienny dla wszystkich w wieku powyżej 65 lat. Bilet Seniora SKM daje możliwość nieograniczonego poruszania się liniami dziennymi i nocnymi, zarówno w strefie 1 jak i 2. Koszt Biletu Seniora to 50 zł dla osób w wieku 65-70. Dla podróżnych, którzy ukończyli 70. rok życia, bilet jest bezpłatny.

Warszawska Kolej Dojazdowa

W Warszawskiej Kolei Dojazdowej seniorzy zapłacą za bilety 50 proc. mniej niż wynosi normalna cena. Ze zniżki skorzystają osoby w wieku powyżej 60 lat, obowiązuje ona na wszystkie przejazdy oferowane przez przewoźnika.

Koleje Małopolskie

Mniej zapłacą także seniorzy podróżujący Kolejami Małopolskimi. Tutaj ulga w ramach oferty "Bilet dla seniora" dotyczy pasażerów powyżej 60. roku życia. Każdy bilet ma swoją specjalną cenę, ich wysokości dostępne są na stronie przewoźnika.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

ŁKA wprowadziła "Kartę Seniora Województwa Łódzkiego", dzięki której mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 lat mogą kupić bilety jednorazowe i miesięczne 30 proc. taniej.

Koleje Dolnośląskie

W Kolejach Dolnośląskich obowiązuje zniżka dla osób powyżej 60. roku życia w wysokości 25 proc. Dotyczy biletów jednorazowych.

Koleje Wielkopolskie

Koleje Wielkopolskie mają w swojej ofercie specjalny "Bilet 60 plus". Osoby mające więcej niż 60 lat mogą skorzystać ze zniżki 25 proc. na bilety jednorazowe i 10 proc. na okresowe.

Darmowy przejazd PKP - dla kogo?

Zdjęcie Do ulgi 95 proc. uprawniony jest przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji / INTERIA.PL

W Polsce seniorzy nie mają możliwości skorzystania z darmowego przejazdu pociągami (poza WKD) jedynie na podstawie wieku. Istnieją zniżki obejmujące całą kwotę biletu, jednak te dotyczą wybranych grup pasażerów.

Jak informuje Urząd Transportu Kolejowego, do ulgi 100% uprawnione są następujące osoby (na podstawie biletów jednorazowych):

dzieci w wieku do 4 lat

funkcjonariusze Straży Granicznej

policji

służb celnych

żołnierze Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania czynności służbowych

Do ulgi 95 proc. uprawniony jest przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji (na podstawie biletów jednorazowych). Do ulgi 93 proc. uprawnione są osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji (na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych)".