Wielkopolska to region, w którym znajdziemy największe plantacje lnianki siewnej. Właśnie to województwo słynie z produkcji oleju rydzowego.

Olej rydzowy możemy stosować nie tylko doustnie, ale także bezpośrednio na skórę. Znajdująca się w składzie witamina E od lat uważana jest za witaminę młodości.

Tłuszcz pozyskiwany z lnianki siewnej w połączeniu z wodą sprawdzi się w roli preparatu przeciwko kleszczom. Pamiętajmy jednak, by mieszanką spryskać miejsca, w których mogą pojawiać się pajęczaki, a nie własne ciało.

Olej rydzowy - co to za tłuszcz?

Na pierwszy rzut oka nazwa produktu może być myląca. Czy naprawdę mamy przed sobą olej pozyskiwany z rydzów, smacznych grzybów jadalnych? Okazuje się, że podstawą do wytworzenia oleju rydzowego są nasiona lnianki siewnej - rośliny zaliczanej do rodziny kapustowatych. Dość powszechnie zarasta większość terenów Polski i ma wyjątkowo niskie wymagania glebowe. Ze względu na brak wybredności, znajdziemy ją nawet w środowiskach, które są wyjątkowo niesprzyjające rozwojowi roślin.

Lnianka siewna (Camelina sativa) to jedna z najstarszych roślin oleistych uprawianych w całej Europie. Zamiennie nazywa się ją m.in. rydzykiem, ryżykiem, lennicą lub lnicznikiem. Co ciekawe, to właśnie od lnianki wzięło się popularne powiedzenie - "lepszy rydz niż nic". Mieszkańców ubogich wiejskich domów nie było stać na przygotowanie omasty z tłuszczu zwierzęcego. Zastępował go właśnie olej rydzowy.

Cenne substancje w oleju rydzowym

Zdjęcie Tłuszcz z lnianki to bogate źródło kwasów omega-3 i omega-6 / 123RF/PICSEL

Lekko cebulowy posmak, zmieszany z nutą orzechów i charakterystycznie złocista, złocistozielona lub brunatna barwa. Po tych cechach bez trudu rozpoznamy olej rydzowy. Niegdyś bardzo go ceniono, jednak z czasem zaczął tracić na popularności. Współcześnie można zauważyć ponowny wzrost zainteresowania produktem. Ma to związek z pozytywnym wpływem na poprawę zdrowia i kondycji organizmu.

Olej rydzowy zawiera w sobie aż 90% niezbędnych kwasów tłuszczowych, których nie jesteśmy w stanie samodzielnie wytworzyć. Znajdziemy w nim nie tylko kwasy omega-3 oraz omega-6, ale także witaminy z grupy B, witaminę A oraz E. Jako jeden z nielicznych olejów dostarcza aż 20% kwasu eikozenowego i ponad 40% kwasu alfa-linolenowego.

Właściwości produktu

Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) muszą być dostarczane do organizmu wraz z dietą. Szukając dostępu do ich bogatego źródła, sięgnijmy po olej rydzowy, wykazujący liczne właściwości lecznicze. Spożywanie oleju z lnianki wspiera układ krążenia, zapobiega zawałom serca, miażdżycy i udarom mózgu. Nie pozostaje bez wpływu także na układ odpornościowy. Specjaliści doradzają, by zaopatrzyć się w zapas produktu wraz ze startem sezonu jesienno-zimowego.

Zaletą stosowania oleju rydzowego jest również wyraźna redukcja złego cholesterolu LDL oraz trójglicerydów. Regularne przyjmowanie produktu obniża zbyt wysokie ciśnienie krwi, wpływając przy tym na poprawienie pamięci, koncentracji oraz samopoczucia. Nie zapominajmy o oleju rydzowym w kontekście spowalniania procesów starzenia oraz zmniejszania ryzyka rozwoju chorób nowotworowych.

Zastosowanie oleju rydzowego

Zdjęcie Olej rydzowy wspomaga pracę wątroby / 123RF/PICSEL

Olej rydzowy jest naturalnym suplementem wspomagającym zdrową pracę wątroby. Warto profilaktycznie sięgnąć po produkt w przypadku nawracających problemów z tym ważnym organem. Tłuszcz z lnianki ekspresowo usuwa toksyny zalegające w organizmie, a także stymuluje prawidłowe procesy wytwarzania żółci. Decydując się na rozpoczęcie spożywania oleju rydzowego, trudno pominąć jego wpływ na ciśnienie tętnicze. Doskonale sprawdzi się u osób stale zmagających się z nadciśnieniem.

Choć często niedoceniany, olej rydzowy sprawnie reguluje poziom cukru we krwi. Włączenie go do diety chroni organizm przed rozwojem cukrzycy. Warto mieć jednak na uwadze, że tłuszcz nie jest magicznym środkiem. Najlepsze efekty osiągniemy jedynie wtedy, gdy wykluczymy z diety produkty prowadzące do rozwoju choroby. Przyglądając się składowi oleju rydzowego, zauważymy, że na liście znajduje się lecytyna. Składnik tworzy zgrany duet z witaminą B, wspomagając prawidłową pracę mózgu, poprawiając koncentrację i usprawniając przyswajanie wiedzy.

Olej rydzowy w kulinariach

Kucharze cenią olej rydzowy przede wszystkim ze względu na charakterystycznie gorzkawy, orzechowo-cebulowy smak. Jeśli chcemy czerpać z niego korzyści zdrowotne, pamiętajmy o stosowaniu go zgodnie z przeznaczeniem. Co to oznacza? Olej z lnianki należy spożywać jedynie na zimno.

Odradza się także dodawanie go do potraw, których temperatura przekracza 40 st. C. Najzdrowiej będzie podawać go do sałatek, chrupiącego pieczywa, desek serów, koktajli warzywnych, białych serów oraz przestudzonych dań mięsnych i rybnych. Co ciekawe, już jedna łyżka oleju rydzowego dziennie realnie przyczynia się do polepszenia stanu zdrowia.

