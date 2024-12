Płatki drożdżowe powstają z jednokomórkowych grzybów, najczęściej z gatunku Saccharomyces cerevisiae . Poddaje się je działaniu wysokiej temperatury i w ten sposób “dezaktywuje", co oznacza, że nie są już w stanie fermentować. To właśnie odróżnia je od tradycyjnych drożdży piekarskich. Nieaktywne płatki dzięki temu są całkowicie bezpieczne dla zdrowia - nie powodują przerostu drożdży w organizmie.

Płatki drożdżowe znajdziemy w sklepach ze zdrową żywnością. Będą idealnym dodatkiem do zup, sosów czy past kanapkowych. Z powodzeniem zastąpią parmezan w spaghetti, warto też dodawać je do warzywno-owocowych koktajli. Świetnie komponują się też z daniami mięsnymi. Optymalne spożycie płatków to ok. 3 łyżki dziennie. Jedynym przeciwwskazaniem do stosowania płatków jest uczulenie na drożdże. Osoby zmagające się z przerostem drożdżaków Candida powinny skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem płatków do diety.