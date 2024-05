Wiśnie są także bogate w polifenole, czyli związki roślinne, które pomagają zwalczać uszkodzenia komórkowe, a także zmniejszać stany zapalne. Chronią one również przed wieloma chorobami, takimi jak cukrzyca, czy też nowotwory, a także zapobiegają zmianom miażdżycowym w tym zawałom i udarom.



Oprócz polifenoli wiśnie zawierają karotenoidy, takie jak beta-karoten i witaminę C, które również mają właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Badania wykazały, że spożywanie wiśni skutecznie zmniejsza stan zapalny i markery stresu oksydacyjnego, dzięki czemu zapobiega przedwczesnemu starzeniu się. Substancje odżywcze zawarte w wiśniach dodatkowo wzmacniają nasz wzrok, a także wspomagają pracę serca.



Wiśnie zawierają także wysoki poziom fitochemikaliów, w tym melatoniny, która reguluje cykl snu. Badania opublikowane w Journal of Medical Food sugerują, że cierpki sok wiśniowy może poprawić jakość i czas snu. Działa on również uspokajająco.