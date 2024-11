Mleko skondensowane - co to jest i jak powstaje?

Powstaje poprzez usunięcie części wody z mleka krowiego w procesie odparowywania, co zwiększa stężenie składników odżywczych, takich jak białka i tłuszcze. W zależności od rodzaju może być ono dodatkowo słodzone, co sprawia, że różni się znacząco zarówno pod względem smaku, jak i wartości odżywczych.

Mleko skondensowane niesłodzone zachowuje wiele cech świeżego mleka, lecz składniki odżywcze występują w nim w skoncentrowanej formie. Oznacza to, że zawiera około dwa razy więcej białka, tłuszczu i minerałów niż zwykłe mleko - stanowi bogate źródło witaminy B2, wapnia oraz potasu.

Jednakże musimy pamiętać, aby nie spożywać tego produktu w nadmiarze. Duża zawartość fosforu w mleku może negatywnie wpływać na wchłanianie wapnia, co jest istotnym aspektem dla zdrowia kości.

W przypadku mleka skondensowanego słodzonego dochodzi problem wysokiej zawartości cukru - sacharoza i laktoza stanowią niemal połowę jego masy. Jedna porcja (100 g) to aż 321 kcal. Spożywanie mleka słodzonego w dużych ilościach może prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych, takich jak przyrost masy ciała, zaburzenia gospodarki cukrowej czy nasilanie stanów zapalnych.

Możemy dodać je m.in. do porannej kawy, lodów, kremów, kajmaków czy mas do tortów i ciast. Popularne są także koktajle mleczne oraz drinki, w których mleko to pełni funkcję zagęszczającą i wzbogacającą smak.