Ile kosztuje jedno pranie?

Cena za prąd

Nie jest trudno oszacować, ile prądu pobiera pralka podczas jednego cyklu prania. Posiadając tę wiedzę, łatwo też obliczyć, ile nas to kosztuje. Przyjmijmy, że moc pralki to standardowe 650 W. Podczas godzinnej pracy zużyje ona 0,65 kWh. Przybliżona cena za 1kWh wynosi obecnie około 1 zł. Zatem za jedno pranie zapłacisz w przybliżeniu 6,50 zł.

Niekiedy dodatkowo suszymy pranie w suszarce bębnowej. To koszt około 1,30 zł (suszenie może zużyć około 1,6 kWh prądu).

Cena za detergent

Do prania potrzebny jest jeszcze środek piorący - proszek, płyn lub kapsułka (cena jednej kapsułki do prania to 1-2 zł). Więcej wydamy, jeśli dorzucimy do bębna np. zapachowe perełki, chusteczki wyłapujące kolor czy płyn do płukania tkanin. Przyjmijmy zatem, że na jedno pranie zużywamy środki piorące o wartości od 3 do 5 zł.

Cena za wodę

Do ogólnego kosztu prania należy też doliczyć zużycie wody. Przyjmuje się, że na jeden standardowy cykl przypada około 50 litrów wody. Cena za litr to średnio 9 zł/m³, czyli 0,009 zł za litr. Zatem koszt wody zużywanej do prania wynosi około 45 gr.

Łącznie za jedno pranie z suszeniem płacimy więc około 13 zł.

Błędy przy praniu. Pralka pobiera wtedy o wiele więcej energii

Koszty prania można oczywiście próbować zmniejszyć. W jaki sposób? Wybierając odpowiedni program, aplikując optymalną ilość środka piorącego i piorąc poza godzinami szczytu (taryfa G13).

Źle wybrany program prania

Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego pralka ma tyle różnych programów i opcji? Chodzi przede wszystkim o to, aby doczyścić brudną odzież, ale też zoptymalizować przy tym pobór wody, energii elektrycznej oraz środka piorącego.

Jeśli bazujesz wyłącznie na jednym programie, np. "pranie codzienne", spróbuj to zmienić. Wybieraj program "eko", gdy zabrudzenia są niewielkie lub bęben jest tylko w połowie wypełniony. Ustawiaj program "ręczniki" lub "pościel", jeśli to właśnie one będą prane w tym cyklu.

Nie zawsze potrzebujesz dwóch cykli prania - wstępnego i zasadniczego. Codzienne zabrudzenia zostaną z powodzeniem usunięte w praniu podstawowym.

Pranie w godzinach szczytu

Sprawdź, jaką taryfę masz u swojego dostawcy prądu. Jeśli jest to wariant G13, możesz zaplanować pranie i suszenie ubrań poza godzinami szczytu. Podczas gdy w strefie wysokich cen przypadających głównie na popołudnie i wieczór za 1kWh prądu płacisz 2,3728 zł, nocą lub wczesnym rankiem koszt ten spada niemal dwukrotnie i wynosi 1,0268 zł za 1kWh. Różnice w wysokości rachunków okażą się znaczne.

Błędne aplikowanie detergentów

Nie aplikuj zbyt dużo proszku czy innych detergentów - aby je wypłukać pralka zużywa więcej wody i prądu, a czasem wymaga to dodatkowego wirowania. Nadmierna ilość detergentu nie tylko nie jest efektywna w usuwaniu zabrudzeń, ale także może zaszkodzić tkaninom, skracając ich żywotność i wymuszając zakup nowych ubrań, co też generuje wydatki. Resztki środków osadzają się na elementach pralki i o ile na bieżąco nie myjesz bębna czy odpływu, dość szybko prowadzą do jej zużycia.

Niepoprawne ustawianie temperatury prania

Również temperatura prania ma znaczenie - pranie w zbyt gorącej wodzie prowadzi do skurczenia się tkanin oraz zwiększenia zużycia energii przez pralkę. Z kolei pranie w zbyt zimnej wodzie może być nieskuteczne w usuwaniu uporczywych plam, wymagając kolejnych cykli prania, co zwiększa koszt operacji.

Najlepszym sposobem na oszczędzanie jest korzystanie z energooszczędnej pralki oznaczonej jako klasa A. To gwarantuje najniższe zużycie prądu i pobór wody dopasowany do stopnia wypełnienia bębna. Środki piorące możesz kupować na promocjach, a pranie zaplanować na godziny, w których ceny za 1 kWh są najniższe w ciągu całej doby.

