Ten kwiat to ogrodowa sensacja. Latem rozkręca spektakl, którego nie da się przegapić

Iksja, inaczej lepniczka, to przedstawicielka rodziny kosaćcowatych, a więc krewniaczka popularnych irysów. Pochodzi z gorącej Afryki Południowej, gdzie rośnie wśród traw i skał, co tłumaczy jej zamiłowanie do słońca i lekkiego podłoża. W Polsce uprawia się ją najczęściej jako roślinę jednoroczną lub przechowywaną zimą w donicy.

Roślina dorasta do 60-80 cm i dobrze czuje się zarówno w gruncie, jak i w donicy. To czyni ją świetnym wyborem do ozdobienia balkonu, tarasu czy rabaty. Kwitnie od czerwca, przez około miesiąc. Trzeba pamiętać, by regularnie usuwać przekwitłe kwiaty, a wtedy pojawiają się nowe - jak kolejne fajerwerki.