Spis treści: 01 Zalewa octowa do korniszonów

02 Zalewa musztardowa do korniszonów

03 Zalewa gyros do korniszonów

Zalewa octowa do korniszonów

Kuchnia Banalny w przygotowaniu, domowy sos pomidorowy do słoików. Smakuje obłędnie Octowa zalewa do korniszonów jest najpopularniejsza. To klasyk znany wszystkim i chętnie wykonywany od lat. Oto sprawdzony przepis:

Korniszony w zalewie octowej - składniki:

2 kg ogórków gruntowych

3 marchewki

4 cebule

2 główki czosnku

gorczyca (po 1 łyżeczce na słoik)

korzeń chrzanu

koper

Zalewę octową do korniszonów zrobimy z:

2 l wody

8 liści laurowych

12 ziaren ziela angielskiego

1 łyżeczki czarnego pieprzu w ziarnach

0,5 litra octu 10 proc.

3/4 szklanki cukru

2 łyżki soli kamiennej

Przygotowanie ogórków w zalewie octowej:



Na początek przygotowujemy ogórki, które należy dokładnie oczyścić. To samo robimy z marchwią i cebulą, które dodatkowo obieramy i kroimy. W słoikach umieszczamy po kilka plastrów marchwi, kawałku korzenia chrzanu, cebuli, po 1 ząbku czosnku oraz koper. Do każdego dosypujemy także po łyżeczce gorczycy.

W tak przygotowanych słoikach ściśle układamy ogórki. Następnie rozpoczynamy przygotowywanie zalewy octowej. Wystarczy, że w rondelku umieścimy wszystkie wcześniej wymienione składniki, oprócz soli, cukru i octu, i je zagotujemy. Gdy mieszanka zacznie się gotować, dodajemy sól oraz cukier.

Zalewę octową gotujemy przez następne 10 minut na małym ogniu. Po tym czasie zdejmujemy go z ognia i po chwili dodajemy ocet. Ciepłą zalewą uzupełniamy wypełnione słoiki. Teraz wystarczy je zakręcić i odwrócić do góry dnem.

Zalewa musztardowa do korniszonów

Korniszony w zalewie musztardowej mają nieco odmienny smak od klasyka, co czyni je wyjątkowymi. Będziemy do nich potrzebować:

2 kg ogórków gruntowych

liście laurowe (po 2 liście na słoik)

ziele angielskie (po 3 ziarna na słoik)

gorczycę (po 1 łyżeczce na słoik)

Zalewę musztardową przygotujemy z:

1 l wody

1 szklanki octu spirytusowego 10 proc.

3 łyżek soli

1,5 szklanki cukru

5 łyżek musztardy

Przygotowanie korniszonów w zalewie musztardowej:



Na początek przygotowujemy ogórki, które dokładnie myjemy, obieramy, a następnie kroimy wzdłuż w ćwiartki. Do czystych słoików wkładamy liście laurowe, ziele angielskie oraz gorczycę. Na to wykładamy ogórki.

Do zrobienia zalewy musztardowej w garnku umieszczamy wodę, którą zagotowujemy. Następnie dolewamy ocet, po chwili sól oraz cukier. Kiedy składniki połączą się, dokładamy musztardę. Jeszcze ciepłą zalewą wypełniamy słoiki.

Słoiki z ogórkami w zalewie musztardowej dokładnie zakręcamy i przekręcamy do góry dnem. W takim ułożeniu powinny ostygnąć. Po tym są gotowe do przechowywania.

Zalewa gyros do korniszonów

Korniszony w zalewie gyros mają nietypowy, ale pyszny smak. Dla odmiany warto go przygotować i cieszyć się rzadziej spotykanym aromatem.

Składniki na ogórki gyros:

2 kg ogórków gruntowych

500 g papryki czerwonej

200 g papryki żółtej

500 g cebuli

2 ząbki czosnku

2 łyżki soli

Składniki na zalewę gyros:

1,5 szklanki octu spirytusowego 10 proc.

1 szklanka wody

1,5 szklanki cukru

70 ml oleju roślinnego

30 g przyprawy gyros

Przygotowanie korniszonów w zalewie gyros:



Przygotowanie korniszonów w zalewie gyros:

Warzywa dokładnie oczyszczamy pod bieżącą wodą. Ogórki i czosnek kroimy w plasterki, paprykę oraz cebule w paski. Umieszczamy to wszystko w garnku i posypujemy dwoma łyżkami soli.

W osobnym naczyniu przygotowujemy zalewę gyros. W tym celu do miski wsypujemy cukier, dolewamy ocet, olej oraz lekko ciepłą wodę. Całość mieszamy, dodajemy przygotowaną przyprawę i ponownie łączymy składniki.

Przygotowaną zalewę gyros przelewamy do garnka z warzywami i wszystko ze sobą mieszamy. Naczynie przykrywamy i pozostawiamy w takiej formie na około 8 godzin. Co jakiś czas warzywa powinniśmy wymieszać.

Warzywa rozkładamy po równo do wyparzonych słoików. Zalewę, która została w garnku, również rozdzielamy między naczynia. Następnie zakręcamy je i przechodzimy do pasteryzacji. Na dnie dużego garnka układamy ściereczkę bawełnianą, na której układamy słoiki z ogórkami w zalewie gyros. Nalewamy wody tak, aby pokrywała 3/5 wysokości słoików. Gdy woda zacznie wrzeć, zmniejszamy ogień i pasteryzujemy je przez 20 minut.

Po tym czasie słoiki wyjmujemy i zostawiamy do przestygnięcia. Gdy się to stanie, to ogórki w zalewie gyros są już gotowe, aby przenieść je do piwniczki lub spiżarki.

