Tym metodom nie oprze się najtrwalsza plama z trawy. Ekspresowe spieranie, bez niszczenia ubrań

Porady

Ciepła i słoneczna jesień wprost zachęca do wychodzenia z domu i spędzania czasu na zewnątrz. To czas porządków w ogrodzie, grabienia liści, zapraszania znajomych na ostatnie w tym sezonie grille oraz wypadów nad pobliskie jezioro. Miłym chwilom często towarzyszą wykwitające po aktywnościach soczyście zielone plamy z trawy. Jak sobie z nimi poradzić, by nie uszkodzić ulubionych elementów garderoby? Podpowiadamy skuteczne metody usuwania tego rodzaju zabrudzeń.

Zdjęcie Czym sprać plamy z trawy? / 123RF/PICSEL