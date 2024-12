Unikaj ich jak ognia. Błyskawicznie zaostrzą trądzik

Trądzik to jedna z najczęściej występujących niedoskonałości cery. Trudno go zamaskować i może być przyczyną wielu kompleksów. Trądzik może być efektem zmian hormonalnych, nieprawidłowej pielęgnacji skóry czy zanieczyszczeń powietrza. Ogromny wpływ na kondycję naszej cery ma jednak zbilansowana dieta. Dermatolodzy podkreślają też, że niektóre produkty spożywcze pobudzają do działania gruczoły łojowe, które produkują nadmierne ilości sebum. Sprawdź, jakiej żywności unikać przy trądziku.