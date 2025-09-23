Spis treści: Brak regularnego czyszczenia piekarnika Wkładanie żywności do nienagrzanego urządzenia Korzystanie z niewłaściwych półek Zbyt częste otwieranie drzwiczek Korzystanie z niewłaściwych programów Pozostawianie piekarnika bez nadzoru

Brak regularnego czyszczenia piekarnika

Częste używanie piekarnika wiąże się z jego szybszym brudzeniem. Resztki przypalonego mięsa czy ciasta na dnie czy drzwiczkach urządzenia są nie tylko nieestetyczne, ale też szkodliwe dla zdrowia. Pod wpływem wysokiej temperatury wciąż się spalają, wydzielając dym i toksyczne substancje, które mogą przedostawać się do żywności. W dodatku im większa warstwa brudu w piekarniku, tym gorsza wydajność urządzenia, które np. dłużej się nagrzewa.

Wkładanie żywności do nienagrzanego urządzenia

Częstym błędem jest wkładanie mięsa czy ciast do nienagrzanego piekarnika. W przepisach podana jest optymalna temperatura oraz czas pieczenia, który uwzględnia właściwą temperaturę od samego początku. Wkładanie potrawy do dopiero co uruchomionego urządzenia może skutkować jej niedopieczeniem czy zakalcem w cieście.

Korzystanie z niewłaściwych półek

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ciepło piekarnika musi się równomiernie rozchodzić, by proces pieczenia był odpowiedni. Umieszczenie potrawy zbyt wysoko - blisko górnej grzałki - może sprawić, że wierzch zbyt mocno się przypiecze, a nawet spali, a dół będzie niewyrośnięty lub niedopieczony. Podobny, ale odwrotny efekt uzyskasz, umieszczając potrawę zbyt nisko w urządzeniu. Najlepszym i najbardziej wydajnym rozwiązaniem jest korzystanie ze środkowej półki.

Zbyt częste otwieranie drzwiczek

Zbyt częste otwieranie drzwiczek piekarnika w trakcie pieczenia zaburza proces pieczenia. Każde uchylenie drzwiczek obniża temperaturę nawet o 50 stopni, co nie tylko wydłuża czas pieczenia, ale może skutkować zakalcem w cieśnie lub jego opadnięciem. Stan potrawy czy ciasta należy sprawdzać dopiero po określonym w przepisie czasie, czyli w momencie, kiedy żywność powinna być już upieczona.

Pamiętaj, by wybrać odpowiedni tryb pieczenia i temperaturę. Najlepiej też korzystać ze środkowej półki 123RF/PICSEL

Korzystanie z niewłaściwych programów

Częstym błędem w użytkowaniu piekarnika jest też wybieranie stałego programu pieczenia do wszystkich potraw i ciast. Wiele osób wciąż najchętniej wybiera opcję termoobiegu, ale ten tryb najlepiej sprawdza się do potraw wymagających intensywnego i równomiernego nagrzewania, np. pizzy, mięs czy ryb. Z kolei delikatne ciasta i potrawy, takie jak biszkopt, sernik, chleb czy ciasto drożdżowe wymagają delikatnego trybu statycznego. Lepszym wyborem jest też dłuższe pieczenie w niższej temperaturze niż krótsze w wysokiej. Ryzyko przypalenia czy nieprawidłowego wyrośnięcia ciasta jest wtedy znacznie mniejsze.

Pozostawianie piekarnika bez nadzoru

Wiele może nas też kosztować zostawianie uruchomionego piekarnika bez nadzoru. I chociaż ustawienie timera z alarmem czy nawet czasu wyłączenia urządzenia może być kuszące, to zawsze istnieje ryzyko powstania pożaru. Płonąć mogą zwłaszcza resztki tłuszczu i przypalonej wcześniej tłustej żywności. Zwłaszcza jeśli pieczesz w wysokich temperaturach lub w trybie grillowania. Dlatego pamiętaj o regularnym czyszczeniu urządzenia i nigdy nie zostawiaj go bez nadzoru.

