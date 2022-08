Wlej do miednicy i mocz skarpety 30 minut. Babciny odplamiacz za grosze

Skarpetki są z pewnością jedną z tych części garderoby, którą pierzemy najczęściej, jednocześnie wciąż nie mogąc dojść do perfekcji. Sklepowe odplamiacze i detergenty niejednokrotnie nie są w stanie idealnie ich doczyścić, a my zmuszeni jesteśmy do systematycznych zakupów nowych par.

Tak jednak nie musi być. Oto domowy sposób, przy pomocy którego szybko rozprawimy się z plamami na skarpetkach.

Zobacz również: Suszysz pranie w mieszkaniu? Skutki mogą być opłakane

Reklama

Jak doprać białe skarpetki? Ten produkt z pewnością masz w kuchni!

Rozpuścić dwie kostki w wiaderku z ciepłą wodą i wylej na kafelki. Brud zniknie

Kolagen "domowej roboty". Nigdy nie wyrzucaj tej części kury

Triki na bujne surfinie. To prostsze niż myślisz

Jak czyścić białe meble? Oto prosty, domowy trik za pięć złotych Jednym z niezawodnych sposobów na dopranie białych skarpet jest ocet. Mimo iż często, z uwagi na jego charakterystyczny zapach, nie doceniamy go podczas domowych porządków, w tym przypadku warto nieco mocniej mu się przyjrzeć. Ocet bowiem szybko wietrzeje, dlatego też nie musimy się obawiać, że nieprzyjemna woń utrzyma się na tkaninie.

Do doprania białych skarpet konieczne jest przygotowanie mieszkanki z 500 ml zimnej wody oraz szklanki octu. Następnie moczymy w niej skarpetki, pozostawiając na pół godziny. Zniknie nie tylko brud, ale również bakterie! Co więcej, ocet zmiękczy materiał. W następnej kolejności skarpetki wrzucamy do pralki, dodając łagodnego detergentu. Gotowe.

Zobacz również: Spryskaj firanki lakierem do włosów. Efekt jest zachwycający

Szybko dopierzesz białe skarpetki. Pomoże soda oczyszczona

W walce z zabrudzonymi skarpetkami pomoże również soda oczyszczona. Proces należy zacząć od namoczenia ich w ciepłej, ale nie gorącej wodzie. Ten trwać powinien około 30 minut. Następnie wyjmujemy skarpetki z wody, posypując je odrobiną sody oczyszczonej i soku z cytryny. Dla lepszego efektu możemy potrzeć skarpetki o siebie, aby produkty lepiej się wchłonęły.

Zostawiamy je na całą noc. Następnie wrzucamy do pralki. W ten sam sposób możemy postąpić z bielizną: białymi majtkami czy biustonoszami, ale również koszulkami czy koszulami.

Zobacz również: Nasze babcie myły tym okna bez używania detergentów. Lśniły bez smug!