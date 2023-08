Spis treści: 01 Zmartwychwstanka jest naturalnym oczyszczaczem powietrza

02 Zmartwychwstanka - symbolika

03 Zmartwychwstanka - jak ją pielęgnować?

04 Jakie światło preferuje zmartwychwstanka?

05 Jaka gleba dla zmartwychwstanki?

06 Jak podlewać zmartwychwstankę?

07 Nawóz - czy jest konieczny dla zmartwychwstanek?

Uśpione rośliny podróżują po pustyni, dopóki nie znajdą wody. Po wystawieniu na działanie wilgoci nawadniają i rozwijają swoje wspaniałe, podobne do paproci liście. Chociaż zmartwychwstanki pochodzą z bardzo trudnych warunków pustynnych, dobrze przystosowują się do uprawy w pomieszczeniach i z powodzeniem są uprawiane jako rośliny doniczkowe.

Na forach ogrodniczych pojawiają się opinie, że to roślina nie dla każdego ze względu na jej zapach. Niektórzy zgłaszają też pojawiające się wysypki. Zwróćcie na to uwagę, jeśli zdecydujecie się mieć ją w domu.

Zmartwychwstanka jest naturalnym oczyszczaczem powietrza

To jedna z tych roślin, które pochłaniają szkodliwe związki z powietrza w naszych domach. Skorzystać na jej obecności w domu mogą szczególnie palacze. Zmartwychwstanka świetnie sobie radzi właśnie z dymem papierosowym.

Zmartwychwstanka - symbolika

Z różą jerychońską związana jest też pewna symbolika i legendy. Zmartwychwstanka symbolizuje narodziny, śmierć i zmartwychwstanie właśnie. Idealnym czasem, by dać jej rozkwitnąć są więc święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Według związanej ze zmartwychwstanką legendy, Maryja, przejeżdżając podczas ucieczki z Nazaretu przez wzgórza Jerycha, miała sprawić, że zaschnięte kłębki róż rozkwitały i zieleniły się, jakby na jej widok - a nie była to pora ich kwitnienia. W ramach podziękowania Matka Boska miała obdarować je wiecznym życiem i uzdrawiającymi właściwościami. Stąd też panujące do dziś przekonanie, że róża Jerycha sprowadza na dom szczęście i pokój.

Zmartwychwstanka - jak ją pielęgnować?

Zmartwychwstanki, czy też róże Jerycha, to rośliny paprociowe z rodziny spikemoss. Mogą być bardzo długowieczne, jeśli są odpowiednio pielęgnowane. Niektóre z nich przekazuje się w rodzinach z pokolenia na pokolenie.

Często zmartwychwstanki sprzedawane są właśnie w stanie uśpienia. Wyglądają wtedy jak brązowe, martwe kule liści. To znakomity pomysł na prezent. Radość obdarowanej taką rośliną osoby na widok ożywającej rośliny na pewno będzie bezcenna. Tolerancja na suszę jest jedną z unikalnych cech roślin zmartwychwstałych. Mogą przetrwać do siedmiu lat bez wody w stanie spoczynku i stracić do 95 proc. zawartości wilgoci bez uszkodzenia komórek lub tkanek.

Jakie światło preferuje zmartwychwstanka?

Potrzebują dużej ilości światła. Dlatego wybierz lokalizację, która zapewni im jasne, pośrednie światło, np. na oknie o ekspozycji południowej lub zachodniej. Unikaj miejsc z palącym słońcem. Roślina, choć pustynna, takiej temperatury może nie wytrzymać w pomieszczeniu.

Zmartwychwstanka nie toleruje ekstremalnego zimna ani ciepła. Jeśli latem trzymasz ją na zewnątrz, możesz przechowywać ją w stanie uśpienia przez zimę. Aby to zrobić, przynieś ją do domu i włóż do papierowej torby lub pudełka w chłodnym, suchym miejscu. Wyschnie i poczeka, aż ożywisz ją ponownie na wiosnę. Uprawiane w pomieszczeniach nie wymagają specjalnej opieki zimowej.

Jaka gleba dla zmartwychwstanki?

Gleba nie jest jej niezbędna, ale możesz jej użyć. Zmartwychwstanka będzie rosła w misce kamyków ledwo pokrytych wodą. Ale uwaga! Ta roślina potrzebuje okresów odpoczynku. Alternatywnie, po "zmartwychwstaniu" można przenieść ją do gleby i uprawiać jak tradycyjną roślinę doniczkową. Jaka gleba będzie dla niej najlepsza? Wybierz dobrze przepuszczalną mieszankę doniczkową, np. mieszaninę piasku, gleby doniczkowej i próchnicy.

Jak podlewać zmartwychwstankę?

Aby nawodnić zmartwychwstankę i sprawić, by pozostała zielona, umieść ją w pojemniku wypełnionym kamykami i wodą. Woda powinna sięgać tuż nad kamyki, aby roślina mogła bezpiecznie spoczywać na wierzchu bez zbytniego zanurzania się w wodzie. Rośliny rezurekcyjne są wrażliwe na jakość wody, więc najlepiej jest używać wody destylowanej, deszczówki lub wody z kranu, odstawionej uprzednio na noc. Po umieszczeniu w wodzie potrzeba około trzech do czterech godzin, aby wyschnięta zaczęła się rozwijać. Całkowicie ożywi się w ciągu kilku dni.

Jeśli trzymasz zmartwychwstankę w wodzie, pamiętaj, że nie przetrwa. Zgnije, jeśli pozostanie w wodzie zbyt długo. Dlatego daj choć dzień w tygodniu na odpoczynek od wody.

Nawóz - czy jest konieczny dla zmartwychwstanek?

Rośliny rezurekcyjne wymagają bardzo mało nawożenia. Wystarczy, jeśli dwa razy w roku dodasz do wody rozcieńczony nawóz do roślin doniczkowych. Rozcieńcz go w proporcjach 1/10 i podaj raz wczesną wiosną i raz w połowie lata. Róże Jerycha nie wymagają regularnego przycinania, ale można przyciąć wszelkie elementy, które nie rozwijają się już pod wpływem wody.



Ile kosztuje zmartwychwstanka? Okazuje się to bardzo tani kwiat - można ją kupić w przedziale 7-12 zł.