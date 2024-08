Jabłka są skarbnicą witamin i składników mineralnych, w tym witaminy C, witamin z grupy B, wapnia, siarki, żelaza, magnezu, fosforu czy pewnych ilości witaminy E. Co więcej, owoce te są dobrym źródłem błonnika pokarmowego, antyoksydantów i kwercetyny.

Dzięki zawartości przeciwutleniaczy, spożywanie jabłek opóźnia procesy starzenia i niszczy wolne rodniki. Regularne jedzenie jabłek ma pozytywny wpływ na obniżenie złego cholesterolu we krwi. To chroni nasz organizm przez udarem mózgu, miażdżycą czy zawałem serca. Dzięki bogatej zawartości błonnika, jabłka pomagają w zachowaniu prawidłowej masy ciała i pozbywaniu się niekorzystnych dla zdrowia złogów pokarmowych.

Jak widać, istnieje wiele powodów, dla których warto mieć jabłka w swoim ogrodzie. Jabłoń jest prawdziwą królową polskich ogrodów - to zdecydowanie jedno z najpopularniejszych drzew owocowych w naszym kraju. Znajduje się w gronie roślin wieloletnich, należących do rodziny różowatych. Obejmuje od 25 do 55 gatunków (w zależności o d ujęcia). Występuje w strefie klimatu umiarkowanego na północnej półkuli.